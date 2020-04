Coronavirus, Flavio Gastaldi: "Necessario riaprire in sicurezza i centri estivi per bambini e renderli gratuiti"

"Riaprire in sicurezza i centri estivi per bambini e renderli gratuiti a tutte le famiglie. L'emendamento della Lega al decreto Covid-19, a prima firma dell'ex Ministro della Famiglia Alessandra Locatelli, va in questa direzione e chiede di istituire un fondo da 50 milioni per supportare Enti Locali, associazioni, oratori e rendere operative, sicure, gratuite e senza costi per chi le organizza tutte le attività educative e indispensabili a bambini e famiglie. Il governo dimostri la dovuta sensibilità e, soprattutto, dia una risposta concreta. Dopo le scuole chiuse, la lontananza dai nonni e la preclusione a qualsiasi attività all'aperto è inaccettabile che i bambini debbano fare a meno anche dei centri estivi e degli oratori, realtà fondamentali per la crescita, l’educazione e l’inclusione".