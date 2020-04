Covid-19 e consumo di mele: Coldiretti annuncia il +18% negli acquisti di quelle "made in Cuneo"

Mele alla riscossa con un balzo del 18% negli acquisti di un prodotto salutare, versatile, conservabile e quindi utile per resistere in casa durante il lockdown contro il Coronavirus. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti su dati Assomela al 1° aprile 2020 relativi alle riserve nazionali scese a 556.714 tonnellate.

Durante le settimane di emergenza sanitaria si è consolidata tra gli italiani la tendenza a preferire prodotti con una durata maggiore, facili da conservare, ma anche ricchi di proprietà nutrizionali e con molteplici possibilità di utilizzo in cucina: tutte caratteristiche ben rappresentate dalle mele.

La Provincia di Cuneo, che vanta una produzione di eccellenza, la Mela Rossa Cuneo IGP, assiste da anni a una crescita degli impianti di melo, con una superficie dedicata di 5.500 ettari (+ 14% in quattro anni) che offre prospettive incoraggianti per il comparto. Sono oltre 2.000 le aziende agricole cuneesi che coltivano mele e producono l’80% del totale in Piemonte, terza Regione produttrice in Italia.

“Le mele cuneesi – afferma il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo – sono molto apprezzate all’estero, ad esempio dal mercato indiano che richiede soprattutto le Gala e le Red Delicious, i gruppi varietali più importanti per gli impianti cuneesi di meli, ma anche i Paesi arabi sono grandi consumatori delle nostre mele, oltre a Canada, Stati Uniti ed Europa. Ora che l’export è bloccato, la crescita interna dei consumi fa ben sperare per liberare i magazzini dalle mele dell’ultima annata, in vista della ‘vendemmia’ delle mele nell’estate 2020”.