Emergenza Covid-19: l'Unione Montana Valle Stura attiva il servizio di supporto psicologico telefonico

L'Unione Montana Valle Stura in collaborazione l'associazione Psicologi per i Popoli Piemonte ha attivato un servizio di supporto psicologico telefonico gratuito per l'emergenza Covid-19.

Il servizio è rivolto a tutti gli abitanti della valle, non vuole sostituirsi ai percorsi di presa in carico terapeutica dell'Asl e degli studi privati, ma vuole essere un'opportunità di ascolto ulteriore in questo momento così delicato.