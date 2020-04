Covid-19, sempre più vicino l'avvio della fase 2: "I liberi professionisti della sanità saranno un'arma vincente"

Al netto di possibili indicazioni differenti da parte dell'autorità regionale, mancano quattro giorni all'inizio - tanto atteso, forse troppo sotto certi aspetti - della "fase 2" della lotta al Coronavirus, quella che tutti ormai dovrebbero aver capito essere stata indicata come la fase di "convivenza" con il virus stesso.



Quale ruolo possono giocare i liberi professionisti della sanità, e nello specifico gli odontoiatri e i chirurghi, perché la riapertura possa essere sostenuta a livello sanitario? A dare delle indicazioni d'indirizzo ci ha pensato Gian Paolo Damilano, presidente dell'ordine cuneese.

Fermo restando i limiti del modo in cui si è affrontata l'emergenza - che Damilano indica nell'incapacità di tracciare i casi infetti sintomatici e asintomatici, di seguirne l'andamento con terapia ad hoc sin dal primo manifestarsi dei sintomi, e nel bloccare immediatamente e monitorare i contatti, e che saranno identici in questa nuova fase (portando a continui episodi di riaccensione di focolai infettivi sul territorio) - la ripresa delle attività rimane necessaria, sia a livello economico sia per sollevare la popolazione dal peso mentale ed emotivo di uno stop così lungo alle pratiche sociali.



Sarà però necessario, a ogni sospetto contagio, chiudere la zona coinvolta, analizzare sistematicamente tutte le persone presenti per identificare gli infetti e tracciarne i contatti e monitorarne l'isolamento; in questo quadro il ritorno al lavoro dei liberi professionisti della sanità diventa un'ulteriore risorsa: far dialogare attivamente pubblico e privato potrebbe essere un'ottima arma da utilizzare per assicurare che la ripresa perduri in totale sicurezza.

"Gli odontoiatri al pari dei medici di famiglia possono essere una risorsa molto significativa in quanto sono capillarmente presenti su tutto il territorio della nostra Regione - specifica Damilano - . In questa ottica può dimostrarsi vincente l’allargamento della platea dei professionisti da impiegare nel monitorare la situazione dopo la riapertura in modo da realizzare un sistema cosiddetto di “sentinelle territoriali” che sia distribuito su tutto il territorio".

Duplice, qui, la valenza progettuale della rete degli odontoiatri: "Sono, tra le categorie di professionisti medici, quella con una più elevata esposizione al contagio proprio per il tipo di attività che sono chiamati a svolgere. Producono infatti continue nebulizzazioni di aerosol dove si annidano grandi quantità di particelle virali qualora dovessero trattare pazienti infetti sia che questi siano asintomatici o sintomatici, e sono per questo già oggi una delle categorie più attrezzate al controllo delle infezioni crociate verso i propri pazienti".