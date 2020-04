I bambini al tempo del Coronavirus. Di decreto in decreto, il disagio aumenta

Possono essere orchi, streghe, vampiri, lupi cattivi. Possono avere le sembianze dell’uomo nero delle favole e oggi persino del Coronavirus. I bambini hanno paura di uscire di casa, perché c’è il mostro.



Nell’era del Covid-19 il problema non è solo l’emergenza sanitaria, ma anche l’emergenza psicologica. Di decreto in decreto, il disagio aumenta, soprattutto per i più piccoli. A preoccuparli è il timore che provano nei confronti della salute delle madri, dei padri e dei nonni.

Il mondo intero si è fermato, il virus ha mandato letteralmente in tilt milioni di famiglie, costrette a rimanere a casa con i propri figli a causa della chiusura delle scuole. Anche se diverse ricerche internazionali hanno evidenziato che il contagio è minimo per i fanciulli, c’è molta apprensione: come fare per aiutarli a fronteggiare queste paure?



La dottoressa Laura Mondino è un’esperta di neuroscienze e comportamenti umani. Da quando l’emergenza Coronavirus è iniziata, le chiamate di genitori preoccupati per i propri figli sono all’ordine del giorno.



“Qualche giorno fa mi ha contattato un’amica medico preoccupata del fatto che suo figlio di 6 anni non volesse più uscire di casa”.

Come specialista con tanti anni di lavoro alle spalle, ha scoperto che il caso non era isolato, anzi tutto il contrario. Sono un gran numero i genitori alle prese, oggi, con questo problema. “No, non si può uscire mamma. Dobbiamo stare a casa, lo dicono alla tv, l’ha detto pure la maestra”, questa litania accomuna molti bambini, quelli che pur di non mettere il piede fuori casa, si ingegnano a trovare ogni tipo di scusa. “Il virus è nell’aria, se usciamo ci ammaliamo”, e ancora “ Noi non lo vediamo, ma lui vede noi, non possiamo difenderci, l’unica soluzione è rimanere chiusi qui”.



Bambini che sembrano distratti, ma sono invece attentissimi a ogni parola che sentono in tv, che raccolgono dalla voce dei grandi e intercettano alla radio. Insomma, se all’inizio erano loro i primi a voler infrangere le regole, con il passare dei giorni e gli appelli in tv, gli ‘inviti’ fatti dagli altoparlanti che invadono il silenzio della città e gli impressionanti titoli dei giornali, ora vogliono restare tra le mura domestiche ad ogni costo. Qualcosa è cambiato. Le parti si sono invertite.



Dottoressa, questo comportamento potrebbe essere letto come una sorta di esasperazione del senso civico?

“Anche se ai bambini viene insegnato che devono rispettare le regole e che i divieti sono necessari per vivere meglio, di senso civico proprio non si può parlare. Non in questo caso, almeno”.



Se non è il senso civico, che cosa spinge i bambini a rimanere chiusi in casa?

“I bambini sanno fare domande forti, quelle che molti adulti non si fanno più da tempo. Niente compromessi, niente mezze misure. E in assenza di risposte concrete, si costruiscono una verità tutta loro. Osservano i grandi, li proteggono con sorrisi di circostanza, eppure non sono immuni dal segno profondo in cui questa situazione di isolamento forzato li ha portati. Se osserviamo i bambini, ci accorgiamo facilmente della loro grandezza. Hanno più domande che risposte e sono disposti ad ascoltare per farsi un’idea di ciò che accade e a cambiarla, se serve. I genitori che vedono i propri figli interessati di fronte alla tv o alle lezioni online, non devono rassicurarsi. Devono sapere che settimane di isolamento, con la paura di un nemico invisibile, ma reale, con le immagini di morte e le parole tragiche, i pianti, gli affanni e la routine stravolta, non sono acqua fresca, per un bambino. Un adulto ha l’esperienza di un pericolo, ne sa prendere le distanze e ha strumenti per gestirlo. Un bimbo non sa nulla di tutto questo e se avverte una minaccia la associa alla morte. Ancor più se alla minaccia non gli si può dare un volto”.



Un po’ come avviene con l’uomo nero?

“Esattamente. Il Covid-19 così come l’uomo nero, non si vede. Si percepisce, ma non lo si può toccare. E fra tutti i mostri che abitano l’inconscio, l’uomo nero rappresenta la figura più terrorizzante, in quanto è il più vicino alla vita vera. Un essere mostruoso celato da una maschera, che lo rende una sorta di ladro senza volto, pronto a penetrare nelle nostre tiepide case, rubandoci l’innocenza e trasformando la realtà in un incubo senza fine. È ‘Una sacca d’aria gelida, un avvoltoio che ti spia dai fili del telegrafo, lo scricchiolio di un tarlo sotto le scale, che annuncia la dipartita di una persona cara’, come ha scritto Stephen King, il re dell’incubo. E quando ti accorgi di lui, è troppo tardi”.



Che cosa avviene esattamente nella mente di un bambino?

“I bimbi fra i 3 e i 6 anni non hanno le competenze di comprensione sufficienti per metabolizzare la situazione che stiamo vivendo. Capiscono l’esistenza di un pericolo, ma non riescono a visualizzarlo e ciò può portarli a mentalizzare che fuori casa il mondo è pericoloso, la ‘minaccia’ è invisibile e, dunque, non riconoscibile. È facile capire che il fuoco è un pericolo, perché si vede, perché se ci avviciniamo troppo ci brucia, ma il Coronavirus non si può rappresentare”.



Come si può rendere tangibile il pericolo, affinché un bambino lo comprenda?

“Con l’uso del linguaggio a loro più congeniale, quello della fiaba, raccontando storie di facile comprensione in cui alla fine il cattivo muore e quindi non farà più male. È importante trasmettere la temporalità degli eventi con un inizio e una fine in cui il cattivo verrà sconfitto. Rassicurare i piccoli che il nemico invisibile non ci potrà mai più fare del male, ribadendo il senso della forza umana, in grado di trovare i rimedi giusti ed efficaci per difenderci anche da questo virus cattivo. Possiamo raccontare che gli scienziati sono supereroi con poteri tanto grandi da inventare vaccini in grado di sconfiggere il virus. Se è giusto spiegare ai bambini che non si può uscire, perché il pericolo è all’esterno, è altrettanto importante tranquillizzarli sul fatto che il mondo non rappresenterà per sempre un pericolo”.



Lo stress correlato al Coronavirus può lasciare ai bambini più sensibili dei brutti ricordi?

“Secondo Gene Beresin, professore di psichiatria all’Università di Harvard, i ricordi dei bambini sono profondamente influenzati dalla percezione che loro hanno del benessere dei genitori e questo può fortemente condizionare i ricordi futuri del momento presente. Uno studio condotto sui bambini che hanno vissuto la Guerra del Golfo e sono stati sotto gli attacchi dei missili Scud, ha dimostrato che anche un trauma grave si può attenuare con la coesione familiare e con il controllo cognitivo materno (la capacità delle madri di controllare e reindirizzare il pensiero dei propri figli). Il sostegno di familiari, amici e comunità è molto importante quando i bambini sono isolati”.



Che cosa si può fare per incoraggiarli a uscire di casa?

“Con l’essere onesti, principalmente. I bambini ai quali non vengono fornite risposte, se le inventano anche in modo più terrificante, tanto da renderle indimenticabili. Discutere, parlarne insieme aiuta a prevenire problemi futuri. Per esempio è giusto ammettere: ‘Certo che sono preoccupato, ma ci riusciremo’”.



E sul lato pratico?

“Utile è far loro disegnare se stessi all’esterno, proiettandosi in un futuro sereno in cui stare all’aria aperta senza avere paura. Bisogna poi fare attenzione a non enfatizzare troppo la giusta abitudine di lavarsi continuamente e con grande attenzione le mani. Nella mente del bambino potrebbe rimanere e registrarsi come una forma di difesa contro l’invisibile, come una modalità difensiva che può assumere un assetto traumatico anche importante. Il gesto di lavarsi le mani può essere proposto utilizzando l’espressione ‘trucchetto’ per superare una difficoltà che va ribadito essere momentanea. Una volta superata la difficoltà e sconfitto il virus, servirà molto meno”.



Un finale che vede vincente il bambino e perdente l’uomo nero. Una favola a lieto fine.