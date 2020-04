Il Coronavirus non ferma la violenza di genere: diramate le linee guida informative

Se è vero che - come è stato ripetuto più volte sin dall'inizio dell'epidemia - il Coronavirus non guarda e non ha mai guardato in faccia nulla e nessuno nella propria corsa mondiale, di certo è altrettanto vero che gli episodi di violenza sulle donne non si sono certo placati con l'arrivo del nuovo virus.

Per questo il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Federfarma e Assofarm hanno firmato un protocollo d'intesa e diramato alcune linee guida atte a informare le donne coinvolte in episodi di questo tipo durante la quarantena.



A questo proposito è bene ricordare che la presenza di un partner violento e/o di una situazione di estremo pericolo in casa è motivo di allontanamento per necessità perfettamente giustificato dalle restrizioni alla mobilità presentate nei vari DPCM. Inoltre, l'autocertificazione può essere compilata anche una volta usciti di casa e fermati dalle forze dell'ordine.

LE LINEE GUIDA GENERALI

VIOLENZA DOMESTICA

· Non rivelare l’intenzione di lasciare il partner e di chiedere aiuto ad un centro antiviolenza

· Rivolgiti direttamente ad un centro antiviolenza, chiamando il 1522 o andando sul sito www.1522.eu nella sezione mappatura o utilizzare le app App1522 e YouPol (vedi sotto)

· Porta sempre con te le chiavi di casa e dell’auto, nonché i documenti personali e dei tuoi figli

· Se possibile, accantona una piccola somma di denaro per le urgenze

· Nei momenti di tensione dirigiti verso la porta di ingresso per uscire immediatamente dall’abitazione. Evita di andare in cucina, dove ci sono oggetti pericolosi, o in ambienti in prossimità di scale e finestre

· Prepara uno zainetto utile per la fuga (tenendolo in un posto nascosto della casa oppure da vicini o amici, o in auto)