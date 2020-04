La petizione per i cani viaggia su Change.org: "Riaprite le toelettature"

Riaprire le toelettature per cani in Piemonte perché all'emergenza sanitaria rischia, in molti casi, di affiancarsi una "emergenza veterinaria". E' l'ultima delle petizioni online lanciate dalla piattaforma Change.org in materia di Coronavirus.

"Non si tratta - precisano i promotori - di vezzi estetici. Si tratta di bisogno primario per arrestare processi di degradazione della situazione degli animali con ovvie conseguenze sulla salute degli stessi".

"Al governatore della Regione Alberto Cirio si chiede di prendere esempio da quanto già fatto in Liguria ed Emilia-Romagna".