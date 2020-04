La quotidianità di un 16enne al tempo del Covid-19: "Questa è l'età delle relazioni, mi manca la mia ragazza e mi manca fare sport"

In questi giorni si fa un gran parlare delle modalità attuative della Fase 2 e le certezze, al momento, sono ancora poche come poche saranno, in effetti, le attività che davvero potranno essere ai blocchi di partenza.

Una sicurezza giunge dal mondo della scuola: nessun ritorno sui banchi per le migliaia di bambini e giovani studenti italiani, non ci sarà la cena di fine anno, l’ansia del tabellone e delle ultime interrogazioni. E l’estate? Le notti a chiacchierare, i locali, le vacanze? Problemi relativamente piccoli rispetto alla situazione che in questo momento sta affrontando il Paese, ma che connotano una generazione che, in pochi mesi, ha dovuto cambiare prospettive, maturando e mettendo in molti casi in campo energie e soluzioni brillanti.

Ne abbiamo parlato con Giacomo, 16 anni, liceale classico all’Arimondi Eula di Savigliano.

“Secondo me l’età peggiore per vivere questo tipo di catastrofe è proprio la nostra, insieme agli anziani, avere la nostra età in questo periodo significa non poter avere alcuna relazione, in un momento della vita in cui molti adolescenti creano relazioni per la vita”. L’assenza di relazioni è forse l’elemento che più accomuna quanti in questo periodo non hanno, come di fatto i minori, alcun giustificato motivo per lasciare l’abitazione. Se, in qualche misura, gli adulti possono incrociare lo sguardo sorridente della cassiera di un supermercato o del macellaio di fiducia, anziani e ragazzi hanno solo il confronto con i familiari o contatti virtuali.

La situazione in questi due mesi è cambiata piano piano fino a diventare il totale isolamento di questi giorni: “I primi giorni, quando sostanzialmente sono state allungate le vacanze di Carnevale, ma potevamo ancora uscire, ero ben felice di essere a casa da scuola. Quando è iniziata la quarantena, però, è tutto cambiato. Non è stato facile rinunciare a vedere gli amici o la fidanzata. Con gli amici e i compagni di scuola e di calcio ci vedevamo quasi ogni giorno, lo stesso vale per la mia ragazza. Da un giorno all’altro non abbiamo avuto altro che il telefono”.

Una tecnologia spesso demonizzata che è però giunta in soccorso sia sul fronte dell’intrattenimento che dell’apprendimento. E sebbene strida l’abbinamento tra il Greco antico e le nuove tecnologie, questa didattica a distanza ha anche dei lati positivi: “La didattica a distanza è un metodo di apprendimento che ha lati positivi come negativi. Credo che gli insegnanti riescano a fare lezione più facilmente, perché mettendo in muto gli studenti si annulla il brusio di fondo che potrebbe esserci in classe, anche per noi è più facile seguire e ci sono meno tentazioni di distrazione. Alcune lezioni inoltre ci vengono inviate con audio o video che si possono ripetere più volte in caso di dubbio. D’altra parte si perde tutto ciò che riguarda il contatto umano, dalla sgridata dell’insegnante all’intervallo in compagnia”.

Lunghe ore della giornata che si trascorrono cercando di mantenere una disciplina tra le ore di studio e quelle dedicate all’allenamento fisico, anche se non all’aria aperta. Nonostante tutto resta molto tempo per meditare: “Penso che ogni studente capirà, finita la quarantena l’importanza dello stare in compagnia e in società, anche se questo comporta la frequenza scolastica. Ne usciremo più consapevoli e maturi”.

A volte si guarda alla gioventù con supponenza convinti che ci sia mancanza di serietà e impegno o mancanza di senso di responsabilità, ma l’osservazione è anche reciproca: “Sono preoccupato che per colpa di qualcuno che non capisce la gravità della situazione, si dovrà restare lontano dalle persone a cui teniamo più del necessario”.

La spensieratezza della gioventù merita comunque di essere salvaguardata ed è umano che si percepisca innanzitutto la mancanza delle amicizie e del divertimento: “La cosa che mi manca di più oltre alla mia ragazza è l’attività fisica, lo sport, nel mio caso il calcio”.

E l’amore? In questi giorni ha fatto discutere la definizione di “congiunti” ricompressa nel DPCM del 26 aprile. A partire dal lunedì saranno frequentabili i partner con i quali si ha una relazione stabile, ma nel frattempo sono trascorse lunghissime settimane al telefono: “L’amicizia e l’amore in questo periodo sono sicuramente più facili di quanto non lo sarebbero stati 100 anni fa nella stessa situazione grazie al telefono e al computer. Certo mancano i momenti felici e le feste con gli amici e l’intimità con l mia ragazza. Abbiamo festeggiato in videochiamata il nostro anniversario, con una cena a lume di candela, via Skype”.