L’arte di Berruti a sostegno dell'emergenza: la raccolta fondi continua col "libro degli abbracci"

In una settimana, l’iniziativa lanciata dall’artista Valerio Berruti a sostegno dell’emergenza Coronavirus, ha superato i 250.000 euro di donazioni. La raccolta fondi, lanciata il 26 marzo e chiusa il 1° aprile, ha coinvolto oltre 650 donatori da tutta Italia e anche dall’estero (Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera e Australia), per altrettanti disegni (di dimensioni 36x21cm, realizzati con pastelli a olio e smalto su cartoncino) tutti diversi tra loro e creati appositamente per l’occasione in tempi record in questi giorni di quarantena.



“Siamo ancora tutti in casa e il mio lavoro non è ancora finito – dichiara Valerio Berruti -. Sto ultimando i disegni, sto finendo di fotografarli per il libro edito da Gallucci editore (con prefazione di Piero Negri Scaglione), li sto fotografando in maniera diversa per la videonimazione e mi sto interfacciando con l'autore della colonna sonora. Sono molto felice di questo lavoro e ancora più felice della grande risposta che ha permesso a questa raccolta fondi di essere un aiuto concreto in questo momento così difficile".



L'iniziativa continua con la possibilità di ricevere il suo libro, edito da Gallucci editore, a fronte di una donazione minima di 30 euro. Dal 1° aprile, ha preso il via un progetto a sé stante per tutti coloro che ancora vorranno contribuire. L’artista raccoglierà in un libro tutti i disegni realizzati, uno speciale flipbook che riproduce l’animazione e avrà la poetica prefazione dell’autore e giornalista albese Piero Negri Scaglione.



Questa seconda iniziativa si realizza grazie al contributo della galleria che rappresenta Valerio Berruti - Marcorossi Artecontemporanea – finanziatrice della realizzazione del libro. Questo permette che il 100% dei proventi dei libri in tiratura limitata vada in donazione.



“Una volta allentate le restrizioni, i disegni e i libri firmati e dedicati ai donatori, si potranno ritirare, o verranno spediti a casa dalla Fondazione in un’apposita confezione – chiarisce Luciano Scalise, direttore della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus. “L’abbraccio più forte” sarà sì un ricordo di questo periodo di restrizioni e lotta contro un nemico invisibile, ma soprattutto una testimonianza visibile e duratura di un gesto di solidarietà che ha coinvolto il territorio e la passione per l’arte. Disegni e libri contribuiranno a portare a termine gli impegni presi per sostenere l’Ospedale a Verduno e il suo personale sanitario, in questo momento di emergenza e anche dopo. La Fondazione ama il nostro territorio, come il nostro amico artista; e vogliamo che l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero diventi presto l’eccellenza ospedaliera per cui tanto abbiamo lavorato”.



Le donazioni fin qui raccolte, nella campagna #Andratuttobene, sono state destinate al sostegno degli ospedali pubblici di Alba, Bra e Verduno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, attrezzature, strumentazioni, letti per rafforzare la Terapia Intensiva e sub-intensiva e non solo, per sostenere i medici, gli infermieri e tutto il personale nella lotta al Coronavirus.

L'iniziativa promossa da Valerio Berruti è una iniziativa complementare e integrativa alla campagna in corso, per la quale la Fondazione si è impegnata a vagliare, di concerto con l’Asl Cn2, un progetto a lui dedicato. Sono in fase di valutazione le proposte pervenute di sostegno all’ospedale.

Gli acquisti fatti finora per supportare l’Emergenza COVID-19, sono aggiornati costantemente e consultabili sul sito: https://www.fondazioneospedalealbabra.it/(sezione: La Fondazione Restituisce).



Per ricevere il libro in tiratura limitata e autografata è necessario effettuare un versamento di almeno 30 euro sul conto corrente intestato alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus (Banca d'Alba, Iban: IT 84C0853022506000520109210; causale: LIBRO Valerio Berruti a sostegno emergenza Coronavirus).

La donazione può essere effettuata anche con carta di credito e Paypal direttamente sul sito www.fondazioneospedalealbabra.it (inserendo insieme al proprio cognome – LIBRO Berruti).

Si ricorda che è OBBLIGATORIO inviare una mail a: info@fondazioneospedalealbabra.it riportante l’indirizzo per la spedizione del libro (se fuori zona) e specificare l’intestatario del pagamento per riconoscere la donazione effettuata.