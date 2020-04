L'Illuminata dà l'arrivederci al 2021: l'edizione 2020 è stata annullata

La scorsa settimana Targatocn, basandosi su fonti assolutamente attendibili, aveva lanciato l'ipotesi di un'Illuminata 2020 non a luglio ma nel periodo prenatalizio.

Aveva ovviamente usato il condizionale e i punti di domanda. Ma l'informazione arrivava da una voce accreditata, coinvolta nel ragionamento di posticipare l'evento in quel periodo. Ragionamento, possibilità. Perché previsioni certe, allo stato attuale, non se ne possono fare. In particolare in merito ad eventi di massa.

Oggi è arrivata la notizia ufficiale: l'edizione 2020 non si farà.

Si è svolta oggi, mercoledì 29 aprile, l’assemblea dell’Associazione Comitato Cuneo Illuminata. All’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio 2019 che, ratificato all’unanimità con una gestione a pareggio, è pubblicato sul sito www.cuneoilluminata.eu.

Durante l’assemblea è stato anche decisa la sospensione dell’edizione 2020.

“Cuneo Illuminata 2019 è stata bellissima, dieci giorni ricchi di appuntamenti che hanno visto una partecipazione di pubblico eccezionale – dicono i membri dell’Associazione (Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, Atl, Confartigianato, Conitours e Promocuneo) -. Quest’anno però abbiamo deciso di fermarci, nel rispetto del difficile momento che stiamo vivendo e della sicurezza di tutti. Una sospensione doverosa, per poter tornare a vedere la luce l’anno prossimo!”.

Insieme a Cuneo Illuminata 2020, viene sospesa anche la processione della Madonna del Carmine.