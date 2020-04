Mascherine in dono al reparto di Ostetricia di Savigliano

Alcune mamme che hanno partorito presso la struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Savigliano hanno donato al reparto 150 mascherine ffp2 accompagnato da un biglietto di ringraziamento anonimo: “Ci siete stati accanto nei momenti più felici della nostra vita. In questo periodo così difficile, vogliamo essere noi vicino a voi. Grazie per il vostro prezioso lavoro. Mamme, papà, nonne e nonni.”

Alessio Garetto è il direttore facente funzione della struttura “Ci tengo a manifestare, a nome di tutto il personale del reparto, un caloroso ringraziamento al gruppo di mamme che oggi ci hanno fatto pervenire un bellissimo dono. Ricevere questo dono ci riempie di gioia e ci commuove. Sapere di aver lasciato un bel ricordo e permesso alle mamme di vivere la gioia della nascita in questo momento così buio è per noi la gratificazione più grande. Immaginare le pazienti che riescono a contattarsi, unirsi in una colletta solidale, organizzare l’acquisto, solo per esserci vicino ci fa sentire meno soli in questo periodo di lontananza fisica”.