Mondovì ai tempi del Coronavirus: l'assessore Luca Robaldo fa il punto su cinque tematiche (VIDEO)

SPORT - "Mercoledì sera ho avuto una riunione in videoconferenza con la maggioranza delle associazioni sportive cittadine. Si è convenuto che lo sport è uno dei principali veicoli per uscire prima e meglio da questa crisi. Per sostenere il settore sportivo abbiamo individuato un percorso che potrebbe portarci a trasformare i bandi tradizionali in bandi a sostegno delle società e delle famiglie dei ragazzi che vi militano" .

ISTRUZIONE - "In questi giorni di chiusura delle scuole ci siamo attivati con il 'Circolo delle Idee' e la protezione civile per riportare a casa degli studenti il materiale scolastico lasciato a scuola prima della chiusura. La Regione Piemonte darà presto notizie sul sostegno ai servizi educativi e alle scuole paritarie (ve ne sono due a Mondovì). Vorrei approfittare di questo spazio per ringraziare i dirigenti scolastici e il personale attivatosi per favorire l'e-learning e lo studio a distanza".

INNOVAZIONE E SMART CITY - "Con tutta l'amministrazione comunale ci stiamo impegnando per mettere la parola fine al digital divide che caratterizza la nostra città. Non appena finiranno le misure restrittive, i lavori di Open Fiber ripartiranno e sarà portata a termine la stesa della fibra ottica. Inoltre, a inizio febbraio sono state avviate le opere di sostituzione del Wi-Fi gratuito: passeremo da 7-8 punti attuali a circa una ventina".

FORMAZIONE PROFESSIONALE - "È per me la delega più facile, in quanto disponiamo di un fiore all'occhiello come il CFP Cebano Monregalese, che ringrazio perché in questi giorni ha favorito la nascita del sito internet di Mondovì Shopping, che aiuta gli esercizi commerciali a vendere. Si tratta di una sorta di piccolo Amazon locale, al pari di quelli del mercato contadino e di AsCom, che ci auguriamo possano proseguire anche al termine dell'emergenza".