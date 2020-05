Mondovì: i titolari di alcune attività commerciali consegnano le chiavi dei negozi al sindaco

Il flashmob "Risorgi Italia" approda anche presso il municipio di Mondovì: il sindaco, Paolo Adriano, ha simbolicamente ricevuto le chiavi di alcune attività commerciali cittadine, che il titolare di una di esse ("Caffè Centrale), in rappresentanza dei colleghi, gli ha consegnato.

Il rendez-vous odierno si è reso utile per ascoltare le richieste degli esercenti e per illustrare loro le misure a cui il Comune sta lavorando.

"Stiamo attraversando un momento estremamente difficile e il settore del commercio, dalla ristorazione ai servizi alla persona, è messo in ginocchio dall'emergenza - ha commentato il sindaco -. Per questo già la scorsa settimana ho convocato ed incontrato le associazioni di categoria, per affrontare insieme i problemi e per condividere la road map della ripartenza della nostra città. Il Comune fa la sua parte, stiamo lavorando alle misure da mettere in atto e, compatibilmente con le risorse disponibili, faremo tutto quanto è nelle nostre disponibilità. In questo momento si sta lavorando all'aumento della superficie del plateatico a costo zero e alle eventuali riduzioni applicabili, come pure su altre proroghe e tariffe".