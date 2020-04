Non solo parenti e fidanzati: dal 4 maggio si potrà far visita anche agli amici veri

Un giorno di discussioni e fiumi di inchiostro per stabilire se tra i congiunti e tra gli affetti stabili fossero inclusi anche i fidanzati. Per poi scoprire oggi, per voce del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, che ci sono anche gli amici.

"Anche un'amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare". Lo ha dichiarato intervenendo a 'Un giorno da pecora', su Radio 2. "Andare anche a casa di un amico dal 4 maggio? Sì, se è un amico vero, se non è una scusa".

Sempre rispettando le distanze e tutte le misure necessarie.

"Il metro va bene, ma se è di più è meglio, questo se non hai la mascherina".