Paolo Manera (Confartigianato Mondovì): "Gli artigiani non vogliono essere un peso, ma hanno bisogno di ripartire"

PASTICCERIE E FORNI - "Le pasticcerie e i forni con somministrazione al pubblico si sentono pronti per partire con una campagna di vendita di prodotti da asporto: perché devono essere penalizzati e non poter vendere i loro prodotti come sta facendo da inizio epidemia la grande distribuzione?" .

Manera ha aggiunto che per addivenire a tale traguardo vi è assoluto bisogno di regole attuabili e che possano garantire, laddove ve ne sia la possibilità, la sicurezza per se stessi e per gli altri. "Sono disposti ad aspettare, ma quando dovranno ripartire lo vogliono fare con serenità, sicurezza e nella possibilità di produrre reddito e PIL. Si stanno anche aprendo tavoli di lavoro con i sindaci al fine di rivedere rapidamente rifiorire la vita economica territoriale" .

Fra queste, spiccano indubbiamente gli artigiani, come sottolineato a gran voce da Paolo Manera , presidente di Confartigianato Mondovì: "Gli artigiani sono pronti e scalpitano per ripartire - ha dichiarato - . Non vogliono assolutamente farsi commiserare, ma hanno la necessità di poter operare in modo dinamico ed economicamente sostenibile. Non vogliono essere un peso per lo Stato e sperano unicamente di poter recuperare le gravissime perdite provocate dalla chiusura forzata" .

PARRUCCHIERI E CENTRI PER LA CURA DELLA PERSONA - "I parrucchieri e i centri per la cura della persona si sono organizzati da giorni per aprire rispettando le prescrizioni di sicurezza: perché non si lascia loro tirare su la serranda? Sono pronti a diminuire drasticamente la ricettività della loro bottega e a fare appuntamento singolo, ma nulla: il governo è sordo a questa apertura, eppure apre luoghi di assembramento che gli rendono molto di più".

COMPARTO CASA - "Per quanto riguarda il comparto casa inteso come edilizia e impiantisti, il 4 maggio si può riaprire, ma in che modo? I protocolli creano una giungla di adempimenti onerosi e inapplicabili alla PMI e, in alcuni casi, non si ha neppure la possibilità della realizzazione materiale e spaziale delle opere. Inoltre, non si capisce come interporsi nelle attività che interagiscono con la vita quotidiana dei committenti".