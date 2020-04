Papa Francesco: nella fase 2 prudenza e obbedienza alle disposizioni, affinché la pandemia non torni

“In questo tempo nel quale si comincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena preghiamo il Signore, perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni”. Lo ha detto il Papa martedì 28 aprile, aprendo la consueta Messa mattutina a Casa Santa Marta, in Vaticano.

Nell’omelia, parlando del martirio di santo Stefano e della condanna a morte di Gesù, il Pontefice ha sottolineato come ci sono “ Notizie false, calunnie, che riscaldano il popolo” e portano al “ Linciaggio”. Accade contro i politici nei colpi di Stato, contro i martiri cristiani, è accaduto nella Shoah e ad Asia Bibi, condannata a dieci anni di carcere per una calunnia.

Ma “C’è anche un piccolo linciaggio quotidiano che cerca di condannare la gente. Pensiamo a noi, alla nostra lingua. Tante volte con i nostri commenti cominciamo un linciaggio del genere. Anche nelle nostre istituzioni cristiane – ha sottolineato il Papa – abbiamo visto tanti linciaggi quotidiani che sono nati dal chiacchiericcio. Il Signore ci aiuti ad essere giusti nei nostri giudizi, a non cominciare o seguire questa condanna massiccia che provoca il chiacchiericcio”.

Parole che faranno fischiare le orecchie ai leoni da tastiera di cui il mondo social è pieno.