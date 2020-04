Savigliano, il consigliere De Lio (Savigliano 2.0) propone la riapertura del campo di atletica: "Potrebbe ospitare in sicurezza dalle 30 alle 40 persone"

"Pensare ad una riapertura del campo di atletica, dove si possa correre con le dovute precauzioni." A proporlo è il consigliere di minoranza Maurizio "Lillo" De Lio (Savigliano 2.0), docente di Scienze Motorie all'Istituto Superiore Arimondi-Eula di Savigliano.

"La pista di atletica misura 400 metri e lo spazio intorno è notevole - spiega De Lio -ed è quindi pensabile che, mantenendo le giuste distanze e magari aumentandole per sicurezza, possano esserci all'interno della pista tra le 30 e le 40 persone ad una distanza importante tra loro. Chiaramente la doccia si farebbe a casa propria".

Il consigliere considera la riapertura poi anche di altre attività sportive praticabili all'esterno come a partire dal golf: "l'attività individuale all'aperto con grandi spazi è assurdo che non riparta così come il nuoto e il tennis. Sono convinto che i personal trainer nel lavoro 'uno a uno' avrebbero le caratteristiche per poter operare".

"Il nuovo decreto annunciato domenica sera dal premier Giuseppe Conte ha già fissato alcune date di ripartenza dello sport (4 maggio quelli individuali, 18 maggio quelli collettivi), ma finora solo per i professionisti o dilettanti "ritenuti" di interesse nazionale - aggiunge De Lio -. tra l'altro non si tiene conto che continuando a lasciare chiusi i circoli, gli impianti e le palestre sportive, si mettono a rischio migliaia di posti lavoro e si rischia la chiusura di alcuni di essi".

Per tutto il resto occorrerà aspettare nuove disposizioni. Così come occorrerà aspettare il prossimo anno per le lezioni "dal vivo" a scuola.

"In questi due mesi in cui stiamo facendo lezioni a distanza on-line con i nostri allievi, afferma il docente di Scienze Motorie, ci siamo resi conto che 'domani' il movimento, inteso come 'azioni volontarie per realizzare uno scopo', possa venire meno proprio perché nelle lezioni a distanza è difficile se non impossibile, controllare i movimenti errati dei nostri allievi, correggerli e soprattutto dar loro uno scopo. ci manca il contatto 'vis a vis' con i nostri allievi, dove il rapporto è vero e il linguaggio non verbale ci permette di capirli meglio".

Anche per le lezioni De Lio auspica comunque l'utilizzo di spazi aperti come campi sportivi, centri sportivi all'aperto e, per il brutto tempo palestre di dimensioni importanti dove lavorare in piccoli gruppi con le precauzioni necessarie per la sicurezza.