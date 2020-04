Savigliano, Racca (Lega): “Contento che il Sindaco abbia fatto proprie le proposte presentate nell’ultima capigruppo per rilanciare imprese, partite iva e commercianti”

“Sono contento che il sindaco abbia fatto proprie le proposte che gli ho presentato nell’ultima capigruppo per rilanciare imprese, partite iva e commercianti, ora portiamole a compimento nell'interesse di tutti coloro che attraversano questo momento di grave difficoltà” così il consigliere di opposizione Marco Racca (Lega) commenta l’intenzione espressa dal sindaco Giulio Ambroggio di dare supporto alle attività produttive e ai commercianti durante la “fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

“Dobbiamo agire per aiutare le persone - aggiunge Racca - ci sono piccole e medie imprese che stanno pagando per riuscire a mantenere i propri esercizi”.

Secondo il consigliere comunale prima di tutto però occorrerà fare distinzione tra le attività che sono rimaste aperte e chi invece per legge era chiuso.

“Mi rivolgo all'Ascom per un necessario censimento. Quanti esercizi commerciali chiuderanno per questa situazione? Quanti dipendenti saranno licenziati?” e ipotizza: “Serve un fondo di emergenza adeguato di almeno 200/250 mila euro attivando queste risorse, una volta tanto, non con l'aumento dei tributi ai saviglianesi, ma anche attraverso i canali politici a livelli nazionale e regionale senza riserve di parte. Li distribuirei tra quelle attività dando, nello specifico, contributi per gli affitti, per pagare la tassa rifiuti (non penso che possano essere esonerati) e altre spese da valutare. La città non può ripartire con il tessuto commerciale a pezzi”.

Racca si concentra poi sul settore edilizio: “Esonererei fino alla fine dell'anno dalla tassa di occupazione suolo pubblico individuando lavori sotto soglia finalizzati, in particolare, alle piccole attività operanti sul nostro territorio. Sburocratizzazione e digitalizzazione per accelerare il più possibile tutte le pratiche in modo da poter creare un volano economico”.

Tra le sue proposte poi quella di esonerare ristoranti e i bar dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico “almeno per la parte che spetta al comune, della tassa sui dehors, e valutare l’idea di consentire il posizionamento di strutture permanenti al fine di utilizzarle sia nella stagione estiva che invernale”.

Per coprire quella parte di tassazione il consigliere suggerisce quindi di utilizzare l’avanzo di amministrazione “I soldi ci sono, utilizziamo l’avanzo di amministrazione in primis e i soldi delle utenze acqua/luce e in particolare riscaldamento “risparmiati” dalla chiusura della stagione teatrale e così via. Non si dimentichi che il fondo ipotizzato per lo sgombero neve non è stato totalmente utilizzato considerando una stagione invernale abbastanza mite”.

Durante la capigruppo è stata confermata l’apertura del mercato alimentare in piazza Cavour e del Popolo, ma per la “fase 2” Racca propone un’organizzazione più ampia: “su più piazze (penso a Piazza Schiaparelli) in modo tale, quando sarà possibile, da aprire di nuovo ai banchi non alimentari, garantire le distanze di sicurezza, coinvolgere e rivitalizzare tutte le aree di Savigliano. Si potrebbe valutare anche la possibilità di organizzarne alcuni mercati più piccoli all’interno dei quartieri più lontani dal centro”.

Sulla questione scuole invece si concentra sui test sierologici da farsi su insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per garantire le distanze di sicurezza tra i banchi di “valutare l’utilizzo delle grandi aule libere dell’università e, sul lato economico, interfacciarsi immediatamente con le autorità regionali per i contributi che verranno dati alle scuole di prima infanzia in modo tale che tutte quelle di Savigliano possano sopravvivere (soprattutto quelle private che non ricevono normalmente alcun contributo) e possano garantire l’importante servizio che danno alle nostre famiglie”.

Infine, il consigliere tra le proposte elenca quella di “Creare degli spazi adeguati nei giardini pubblici dedicati all’attività fisica in modo da garantire gli esercizi e gli allenamenti individuali al più alto numero di persone” e “attivare una specifica Commissione di emergenza con tutti i capisettore comunali, i capigruppo consiliari e i rappresentati di tutte le categorie produttive. Una piccola ma importante azione - conclude Racca - è riaprire, con tutti gli accorgimenti possibili, l’area ecologica per la risulta dei rifiuti”.