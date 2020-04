Seconde case, Pro Natura Piemonte scrive a Cirio: "Quale problema creano poche persone che passano la giornata da sole?"

In questi giorni molti nostri soci di tutto il Piemonte ci hanno chiesto un intervento per risolvere il problema dell’accesso alle seconde case, ancora bloccato nella nostra Regione. Come tutti sanno la stragrande maggioranza di queste abitazioni sono vecchie case di famiglia in borgate altrimenti disabitate e che necessitano, soprattutto in questo periodo, di manutenzione e cura. Attorno a queste case ci sono piccoli appezzamenti di terra per un orto, qualche fiore e qualche albero da frutto.

Certamente l’uso delle seconde case per festini o incontri va assolutamente impedito; si parla qui di manutenzione di queste abitazioni e soprattutto delle aree verdi che le circondano. E’ già tardi per i lavori in campagna, ma se questi verranno ancora impediti per lungo tempo sarà la fine per centinaia di queste strutture, e forse anche per chi non le può lavorare e entrerà in depressione.