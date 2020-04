Verduno, ufficiale l’addio di Monchiero: "Il mio lavoro concluso, ora spazio al trasferimento dei vecchi ospedali"

Ha trovato conferma l’anticipazione pubblicata stamattina dal nostro giornale circa l’intenzione del dottor Giovanni Monchiero di mettere anzitempo fine all’incarico che dallo scorso 16 marzo lo vede impegnato nelle vesti di commissario straordinario per l’apertura del nuovo ospedale di Verduno.



La conferma dallo stesso Monchiero, che rispondendo al nostro giornale sgombra il campo rispetto alla possibilità di incidenti o incomprensioni di sorta in merito alla gestione dell’incarico: "Nulla di tutto questo – sorride l’ex direttore generale dell’azienda sanitaria albese ed ex parlamentare –. Semplicemente l’Asl Cn2 ha deciso di avviare lo spostamento a Verduno dei vari reparti fino allo scorso febbraio operativi nei vecchi ospedali di Alba e Bra, anche per dare al territorio le risposte che questo giustamente richiede e farsi trovare pronti alla ripresa delle normali attività, non appena questa sarà possibile. Dato che nel mio mandato non era prevista alcuna specifica potestà su questa fase mi sono chiesto se quella che si sarebbe profilata da questo momento in avanti non finisse per rappresentare una coabitazione per molti versi inutile. Ne ho parlato col presidente Cirio e abbiamo concluso che andasse bene così… ".



"Cosa dovevamo fare l’abbiamo fatto – prosegue il 74enne ex deputato di Scelta Civica –, il covid hospital che doveva aiutare la Regione a gestire questa pesante emergenza sanitaria è partito secondo i piani ed è ben avviato, funziona, registra un turnover continuo. Quindi ho considerato che il mio incarico potesse ritenersi concluso, senza alcuna intenzione polemica nei confronti di nessuno".



Nell’attesa di eventuali reazioni da parte della Regione, sulla collina ai piedi di Verduno ci si prepara quindi al trasferimento dei primi reparti.



Il primo spostamento è imminente, come il direttore generale dell’Asl Massimo Veglio ha spiegato appena lunedì in videoconferenza coi consiglieri comunali braidesi.



Proprio dall’ospedale "Santo Spirito" di Bra dovrebbe infatti arrivare il primo reparto "non covid" – la Medicina Generale – destinato a spostarsi e a occupare il terzo piano della nuova struttura. La data individuata per lo spostamento è quella dell’11 maggio prossimo.



Seguiranno poi le altre Soc dei due ospedali, mentre i rispettivi Pronto Soccorso (quello di Bra è stato chiuso proprio per fare fronte all’emergenza) confluiranno nel nuovo Dea.



"Ma sono passaggi che fatalmente dovranno compiersi con una certa gradualità – ci concede ancora il commissario –. Ci sono ancora tante cose da fare. Credo sia ragionevole guardare alla fine del luglio prossimo quale termine per vedere il trasferimento completato".