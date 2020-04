Crisi vino: sul distillare l’invenduto e sul taglio dei grappoli non ancora maturi al 30 luglio risposte insufficienti del Ministero

I rappresentanti del mondo vitivinicolo e delle associazioni agricole della provincia di Cuneo nelle ultime settimane hanno avanzato delle proposte per tutelare il mondo del vino, letteralmente devastato dall’emergenza coronavirus. Infatti, gli imprenditori del settore, a causa dell’infezione, non possono vendere il loro prodotto dello scorso anno all’estero, ai ristoranti e ai bar. Per la chiusura dell’export e dei locali.

In particolare sono state presentate due proposte. La prima: consentire la distillazione facoltativa, adottata in bassa percentuale e anche per modeste quantità in modo da poter essere attuata dalle piccole e medie aziende. In pratica quando si ha troppo vino in giacenza nelle cantine, che difficilmente potrà avere mercato, poterne utilizzare una parte per produrre alcol da destinare ad altri settori diversi dall’alimentare. Come, ad esempio, quello sanitario. Percependo, tuttavia, un contributo per le lavorazioni.

La seconda richiesta: rendere operativa la vendemmia verde. In sostanza, entro il 30 luglio, come indicato dalle associazioni di categoria, tagliare i grappoli non ancora maturi così da ridurre la resa dei vigneti nel 2020 e ripristinare l’equilibrio fra la domanda e l’offerta di vino. Riconoscendo a chi effettua la pratica un contributo straordinario a compensazione del reddito mancante. Ma il tutto, però, attraverso un risarcimento differenziato per regione, anziché basato sulla media nazionale che sarebbe insostenibile e inapplicabile per le aziende vitivinicole della provincia di Cuneo.

Il Ministero delle Politiche Agricole in merito non ha dato risposte soddisfacenti. Allora, la Regione Piemonte con l’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa, ha messo in campo, attraverso il documento inviato alla Commissione parlamentare Politiche Agricole, una strategia di proposte condivise con Lombardia e Veneto.

“E’ necessario - spiega Protopapa - far capire che l’emergenza è ad alto livello e non possiamo accettare soluzioni solo di immagine, ma queste devono essere concrete per aiutare le imprese in difficoltà. Pertanto auspico che sulle misure di sostegno alla “distillazione” e alla “vendemmia verde” si possa agire anche nel rispetto delle esigenze delle singole regioni per meglio ottimizzare le risorse e che le rispettive dotazioni siamo modulabili tra di loro sulla base delle domande effettivamente presentate. Le indicazioni avanzate nel nostro documento, se condivise, devono essere proposte dalla Commissione alla ministra Bellanova in tempi rapidissimi. Perché la filiera sta chiedendo risposte a gran voce”.

COSA NON VA NELLE PROPOSTE DEL MINISTERO

Per il finanziamento della distillazione facoltativa il dicastero intenderebbe utilizzare le ipotetiche economie realizzabili sui progetti in corso del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo da integrare con una parte della dotazione di fondi prevista nel 2021 per lo stesso intervento.

“Pur apprezzando - sottolinea Protopapa - il tentativo di contenere il rischio che una parte delle risorse disponibili non siano usate, nel documento abbiamo ribadito la necessità di garantire prioritariamente la copertura dei fabbisogni evidenziati dalle Amministrazioni regionali in ordine ai progetti approvati per il 2020. Emerge, infatti, la preoccupazione che si possa erodere in modo significativo la capacità di spesa per il prossimo anno: vale a dire in una fase cruciale per il rilancio delle produzioni. Inoltre, a oggi non si hanno garanzie che il bilancio Ue possa mantenere il medesimo importo finanziario per il settore anche nel 2021. Sempre con riferimento alla distillazione facoltativa abbiamo evidenziato che gli importi proposti sono insufficienti a soddisfare le reali esigenze del comparto. Di conseguenza, ne abbiamo chiesto l’aumento”.

A livello di indennizzo per il taglio dei grappoli non ancora maturi in modo da ridurre la resa dei vigneti, sulla base di una prima stima, Piemonte, Lombardia e Veneto ritengono indispensabile e urgente che il Governo metta a disposizione degli importi adeguati alle richieste degli operatori del settore. In caso contrario - si legge nella nota delle tre Regioni - si rischierebbe di pregiudicare l’impianto complessivo della proposta, illudendo inutilmente il comparto.