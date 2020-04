Lagnasco Group e JoinFruit insieme per un accordo che risponde alle difficiltà del settore ortofrutticolo

Lagnasco Groupe JoinFruit, due importanti Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutticolo hanno siglato, nel mese di aprile, un innovativo accordo che entrerà in vigore dalla prossima stagione commerciale.

L’operazione, fortemente voluta da entrambe le società è il frutto di un lungo percorso che ha alla base radici comuni e la stessa voglia di guardare al futuro, mantenendo intatta l’identità d’origine.

Lagnasco Group, fondata nel 1996 dalla preesistente Associazione Produttori Ortofrutticoli Associati, è una cooperativa di produttori, alla quale aderiscono 180 aziende agricole e due cooperative associate (Blu di Vallee Il Frutto Permesso).

Il suo costante impegno, consolidato negli anni, le ha permesso di consolidare, ottimi rapporti con la grande distribuzione nazionale e internazionale, facendosi conoscere e riconoscere per i principali prodotti ortofrutticoli ma, anche e soprattutto, per una nuova visione del comparto frutticolo.

Spicca tra tutti Eplì®, un progetto nato con la consapevolezza che oggi più che mai, il prodotto in sé non è più sufficiente. Per attrarre i consumatori ela grande distribuzione, bisogna creare un valore aggiunto, capace di garantire con un prezzo equo e giusto il lavoro di chi produce, di chi vende e rispettare il consumatore.

Joinfruit è una giovane organizzazione di produttori ortofrutticoli che ha iniziato ad operare ad inizio 2016 in 6 centri di lavorazione e rappresenta oltre 170 soci e oltre 1700 ha dislocati in provincia di Cuneo, in provincia di Latina, in Veneto e in Calabria.

La mission fondante è la voglia di essere presente, sul mercato di riferimento, come operatore forte e attivo grazie all’esperienza e alla credibilità di soci quali Sanifrutta, Ponso, Trybeca, Maero Frutta, Nature Grow e Coofrutta. Una sfida importante, che si gioca oggi sui mercati nazionali e internazionali, avendo sempre presente quanto l’unità e la forza del gruppo siano elementi imprescindibili per la riuscita di qualsiasi azione. Lagnasco Group e Joinfruitsi impegnano insieme a condividere le risorse e le competenze, acquisite negli anni, e si sono poste come obiettivo l’efficientamento di entrambe le strutture, la valorizzazione dell’intera filiera ortofrutticola, l’ottimizzazione dei processi produttivi e soprattutto una sempre maggiore attenzione ai soci produttori, anima e patrimonio da sempre inestimabile. La vision è quelladi guardare insieme alle sfide che dovranno affrontare i soci produttori e i magazzini, in un contesto di criticità sempre maggiori dal punto di vista dei costi e della competitività sia sul mercato interno che su quello internazionale.

Questo accordo nasce per dare una risposta importante alle difficoltà del settore. Siamo convinti che il rafforzamento degli strumenti di organizzazione e di concentrazione dell’offerta agricola, rappresentino una carta vincente e concreta per le nostre aziende.