Ad Alba la cultura va sul web. Edizione on line per la Notte Bianca delle Librerie

Nasce il progetto digitale Alba Cultura Web: una raccolta di video proposti dai Servizi culturali del Comune di Alba, attualmente chiusi al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria in corso, per continuare a mantenere vivo il contatto con i cittadini, i bambini e i ragazzi che abitualmente vivono e frequentano questi luoghi. Tutte queste attività on line saranno caricate sul nuovo canale YouTube Alba Cultura Eventi che sarà attivo dalla prima settimana di maggio.



La prima a partire sarà la Biblioteca Civica Giovanni Ferrero che tutti i martedì, dal 5 maggio, proporrà nell’ambito del progetto Nati per Leggere, le video letture di Una storia tira l’altra, destinate ai bimbi fino ai 6 anni. Il giovedì sarà invece il giorno dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni che potranno seguire le video letture di Classici e magia con racconti tratti dalla letteratura internazionale o che rileggono in chiave divertente le materie scolastiche, uniti ad allegri giochi di prestigio.

La musica troverà spazio il venerdì con L’arte dell’ascolto, brevi incursioni nel mondo musicale curate dal maestro Paolo Paglia e incentrate sull’ascolto e sull’analisi di numerosi brani classici e contemporanei.



Anche il Museo Civico Federico Eusebio fa parte del progetto e offrirà tutti i mercoledì Il museo dei piccoli, video ludici e ricreativi e Vivere il Museo per raccontare alcuni fra i reperti più importanti conservati presso le sue sale.



Inoltre, per meglio diffondere il progetto Alba Cultura Web ma anche tutte gli eventi e le manifestazioni culturali organizzate dall’Assessorato alla Cultura è stata creata all’interno del sito del Comune di Alba la nuova sezione Alba Cultura Eventi, facilmente raggiungibile dall’home page, dove confluiscono tutti i servizi culturali comunali, dalla Biblioteca al Museo, dal Teatro Sociale all’Istituto Musicale, passando per il Sistema Museale Albese.

All’interno di questa nuova sezione, accompagnata anche da una veste grafica rinnovata, una pagina è dedicata alle associazioni culturali cittadine con le principali informazioni sulle loro attività e soprattutto con l’accesso diretto ai loro siti web e alle loro pagine social.



Rimane sempre attiva la pagina Facebook @Alba Cultura Eventi che, oltre a ricordare quanto organizzato direttamente dal Comune, continuerà a fare da volano alle proposte e agli eventi delle associazioni albesi. La mail a cui inviare tutti i materiali e le informazioni da pubblicare è cultura@comune.alba.cn.it.



In attesa di poter riprogrammare gli eventi dal vivo, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba e il Centro Studi Beppe Fenoglio propongono una speciale edizione della Notte Bianca delle Librerie, che per l’occasione, e grazie alla disponibilità dei librai albesi si trasformerà in una maratona on line: un’intera giornata con letture, interviste ad autori, interventi degli stessi librai tutti legati al filo conduttore della “rinascita”. La maratona prevista per fine maggio sarà on line sulla pagina Facebook @Alba Cultura Eventi.



L’assessore ai Servizi Culturali Carlotta Boffa commenta: “In questo momento, che rende difficile organizzare eventi dal vivo, i luoghi culturali più prestigiosi della città entrano nelle case degli albesi con pillole di cultura proposte on line e dedicate a bambini e adulti. Alle proposte della Biblioteca e del Museo, presto si aggiungeranno anche i contributi dell’Istituto Musicale Lodovico Rocca, che nel frattempo ha ripreso l’attività didattica a distanza, e del Teatro Sociale Giorgio Busca che sta già lavorando per riprogrammare gli spettacoli saltati in primavera".