Cocotteria Reale arriva a Monaco: tutto l’amore per il nostro territorio in un nuovo progetto di Inalpi Spa

La grande passione per un lavoro svolto quotidianamente, l’amore per il proprio territorio e per le sue indiscutibili eccellenze, unite alla voglia di far conoscere, anche oltre confine, il valore, le tradizioni e la storia delle aziende che rendono questa terra unica, viva e apprezzata, sono le ragioni che stanno alla base di un nuovo progetto ideato da Inalpi S.p.A., AtelieReale e due professionisti monegaschi: la Cocotteria Reale, uno store caratterizzato da un concept innovativo e posizionato nel cuore del Principato di Monaco.



Al numero 4 di RUE DES AÇORE, nel centralissimo e storico quartiere de La Condamine, luogo di congiunzione tra il porto e il palazzo reale di Monaco, vivace fulcro del piccolo commercio, aprirà i battenti la Cocotteria Reale, un locale destinato a racchiudere un pezzo di Piemonte, declinato nelle sue migliori espressioni, progettato e disegnato dallo studio di architettura di Federica Barbero. Un luogo in cui ritrovare un territorio, e la filosofia di una filiera corta e controllata che pone al primo posto la qualità e genuinità dei propri prodotti.

Con la sua ambientazione elegante, raffinata, tradizionale ma al passo con i tempi, regala un’immagine in cui si percepisce che tutto è studiato nei minimi particolari. La nuova location è quindi destinata a diventare vero riferimento per il Principato, per la Riviera Ligure e per la vicina Costa Azzurra, luogo nel quale sarà possibile acquistare i prodotti di Latterie Inalpi, derivati dal buon latte piemontese di filiera controllata e garantita, e le prelibatezze dell’AtelieReale. Ma il progetto crescerà e si amplierà, con il coinvolgimento di nuove eccellenze del territorio piemontese e, sempre nell’ottica della diffusione, della curata accoglienza e del noto piacere per la convivialità, tipicamente italiani, saranno programmati piccoli eventi per la degustazione di prodotti Made in Piemonte.

La Cocotteria Reale di Montecarlo, è in quindi il primo passaggio, per la realizzazione di un format destinato ad essere replicato in altre città e in altre nazioni, una prima apertura che vuole diffondere la cultura del lavoro fatto bene, quella filosofia di operare quotidiano che porta all’eccellenza e all’indubbio apprezzamento del Made in Italy nel mondo.

In attesa dell’apertura fisica dello store di Monaco, è stato predisposto un servizio di Delivery dello chef Gian Piero Vivalda, che ogni fine settimana consentirà di ordinare i menu dell’Antica Corona Reale con consegna nel Principato. Per conoscere le proposte sarà sufficiente consultare i canali social di Cocotteria Reale Facebook ed Instagram oppure scrivendo all’indirizzo email monaco@cocotteriareale.com.