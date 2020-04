Dai prof. dell'Ipc Pellico di Saluzzo ”Grazie ragazzi"

“Grazie ragazzi!” E’ ciò che dicono ai propri studenti alcune insegnanti dell’IPC Pellico di Saluzzo, osservando (e valutando) tutti i video inviati dagli alunni alle docenti di Psicologia delle classi quarte ad indirizzo socio-sanitario, docenti Chiara Orlandino, Claudia Modica e alla vicepreside Daniela Cozzupoli che ne ha anche curato il montaggio finale.

"Si tratta di una rappresentazione della canzone “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” segnata coralmente in LIS, ed inserita nel Progetto “Cantastoria” - spiega la referente Alessandra Colucci. - Abbiamo infatti pensato di avvalerci del prezioso contributo della “nostra esperta” LIS, Silvia Simionato (che ringraziamo sinceramente per tutto il tempo, la professionalità e la disponibilità concessaci) per la traduzione filmata del brano.

Video lezioni, prove individuali allo specchio, riletture al rallenty (non dimentichiamo l’impagabile collaborazione del prof. Valentino Foti che ha supportato anche questa iniziativa), chiarimenti intermedi, ci hanno condotto alla pubblicazione del video conclusivo che è possibile trovare collegandovi al link https://youtu.be/IFO1iIcSGx0 .

"Questa performance, prosegue l’insegnante, doveva essere inserita all’interno dello spettacolo “E’ tutta un’altra storia” previsto per oggi, 30 aprile presso il Teatro Magda Olivero di Saluzzo, aperto alla cittadinanza, ma che purtroppo sarà posticipato in data da destinarsi. Lo spunto iniziale del Progetto è stato principalmente il tema dell’inclusione, parola chiave che ci accompagna nella realtà scolastica quotidiana.

Spesso però tutta la peculiarità ed il valore che ciascun ragazzo diversamente abile può proporre e donare, restano confinati all’interno della scuola. Questo anche se da tempo il nostro Istituto, collabora con Enti esterni altamente qualificati che operano nel settore della disabilità, come le Nuvole di Saluzzo, l’Airone di Manta e l’annessa rete APE’S (Aperti Per Esperienze Solidali) che interagisce con molte scuole del cuneese.

“E’ tutta un’altra storia” sarà pertanto la manifestazione conclusiva di un percorso di concreta collaborazione ed inclusione sociale: i ragazzi del gruppo APE’S – provenienti da realtà ed Istituti diversi come spiega la prof.ssa Patrizia Enria, referente APE’S del Denina – hanno interagito sino al mese di febbraio con tutte le componenti della nostra scuola per l’allestimento di questo spettacolo, che rappresenterà un singolare itinerario mirato alla riscoperta di canzoni “storiche” ormai quasi sconosciute dai nostri allievi.

Purtroppo non abbiamo potuto completare tutte le diverse fasi di preparazione ma, appena ci sarà consentito, riprenderemo i lavori interrotti con la passione e l’entusiasmo che tutt’ora ci animano.

E’ però possibile vedere ciò che per il momento abbiamo realizzato, grazie al Blog (per visualizzarlo https://etuttaunaltrastoria.blogspot.com/ pubblicato anche sul sito dell’IIS Denina), realizzato dal nostro alunno Andrea Cornaglia, coadiuvato dal prof. Giuseppe Cerra: un collage meticoloso e minuzioso che ha delineato e fotografato tutte le attività dei giovedì trascorsi insieme.

Per concludere, abbiamo proposto due ulteriori attività: la realizzazione di papaveri (fiore simbolo del Progetto) da costruire con materiale riciclato, che si possa reperire in casa, e che saranno successivamente esposti come parte scenica integrante dello spettacolo e alcuni disegni di papaveri: i più belli saranno prescelti per la stampa delle copertine dei DVD che conteranno le riprese della manifestazione.

Non abbiamo alcun dubbio: sarà un’ulteriore occasione per poter dire ancora “Grazie ragazzi!”