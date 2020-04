Il Gruppo Alpazur e l'unione delle provincie di Cuneo, Imperia e Savona. Olivieri (Savona): "Bisogna fare una sintesi e lavorare uniti"

Il Gruppo Alpazur che da anni insiste per l'unione in un unica provincia dipartimentale delle Alpi Marittime fra Cuneo, Imperia e Savona ha rilanciato nelle settimane scorse il progetto per una migliore compattezza delle regioni.

Abbiamo chiesto al Presidente della Provincia di Savona cosa pensa di questa iniziativa e come si può pensare di poterla mettere in pratica.