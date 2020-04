Il presidente della casa di riposo di Limone Piemonte (senza positivi) scrive a Mattarella e Conte

Alleghiamo la lettera della Fondazione Casa di Riposo Santo Spirito di Limone Piemonte in merito alla sofferenza delle case di riposo in Italia, inviata nella giornata di lunedì 27 aprile, e indirizzata all'attenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Ministro della Salute Roberto Speranza, al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell'Assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi



Intanto ricordiamo che sono buone notizie dalla Fondazione casa di riposo Santo Spirito di Limone Piemonte: tutti i tamponi eseguiti dall'Asl sui 42 ospiti e sui 30 operatori della residenza sono risultati negativi.



Congiuntamente ai tamponi sono stati effettuati sugli anziani e sul personale dei test sierologici per la rilevazione degli anticorpi, acquistati in precedenza del Comune a scopo precauzionale. Gli stessi test verranno eseguiti nei prossimi giorni anche ai dipendenti comunali, mentre una parte è stata consegnata alla sezione locale della Croce Rossa per una sperimentazione su un limitatissimo numero di abitanti al fine di verificare la possibilità di estendere il test a tutta la popolazione.



A partire dal 4 maggio, giorno in cui l'Istituto Superiore della Sanità dovrebbe dare il via libera alla somministrazione, il test sarà disponibile a pagamento presso la sede della Croce Rossa anche per i cittadini che ne faranno richiesta su base volontaria.



Una nota informativa del Comune ricorda ai cittadini le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità in relazione a tale test, che non garantisce una patente di immunità, poiché conclama esclusivamente la positività o la negatività al Coronavirus, ma non è in grado di misurare la risposta anticorpale, dato imprescindibile per poter stabilire se il soggetto, oltre ad aver contratto la malattia, ne è anche immune. Al momento non è ancora dato sapere quale sia la percentuale di falsi positivi o falsi negativi. La produttività del test, anche quando dimostri l’avvenuto contatto con il corona virus, non elimina il rischio di contagiosità.



“Se a Limone fino ad ora non sono stati rilevati casi di contagio da Covid-19 è anche grazie all’attenzione alta e tempestiva all’allerta sanitaria, alle misure di prevenzione adottate nei confronti degli ospiti non residenti e alle altre attività di prevenzione impiegate, giudicate da alcuni troppo rigide, ma che con il tempo hanno dato i risultati sperati – commenta Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte -. Un ringraziamento particolare, poi, va a tutti coloro che si sono prodigati nell'ottima gestione della casa di riposo: il presidente Davide Bosi e la direttrice Manuela Adami, il consiglio di amministrazione della Fondazione, il direttore sanitario dottor Dutto e al dottor Clerico che in questi giorni l’ha sostituito, i medici di base e tutto il personale”.