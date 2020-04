Sicurezza sul lavoro Il 1° maggio 2020 di Cgil Cisl Uil provinciali

E’ questo lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto in occasione di questo Primo Maggio, in tempi di emergenza sanitaria senza tradizionale manifestazione sindacale, per sottolineare quanto sia importante che il lavoro resti protagonista anche e soprattutto oggi.Il lavoro è la leva fondamentale per restituire una prospettiva credibile per il futuro del nostro Paese e di coloro che rappresentiamo, noi abbiamo l'obbligo di ricordare che la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini devono essere centrali per la ripresa.CGIL, CISL e UIL provinciali, per ricordare e coltivare memoria dei tanti morti sul lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in ambito sanitario vittime di Covid-19, depositeranno il 1° maggio alle 10 un mazzo di fiori al Molino Cordero di Fossano, scelto come luogo simbolo della lotta per la salute e la sicurezza di tutti.