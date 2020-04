Stanziati 111mila euro per la verifica dell'abitabilità di un immobile dell'Atc a Fossano

"Apprendiamo con piacere la delibera del l'Atc Piemonte Sud che ha programmato interventi per 488.693,23 totali - il commento del sindaco di Fossano Dario Tallone e dell'assessore alle politiche sociali Ivana Tolardo - in modo particolare sono stati stanziati 377.000,00 euro per la messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti di ascensore a servizio di diversi immobili ATC siti in Alba, Bra, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì e Cuneo. Siamo poi ovviamente più che soddisfatti dello stanziamento di 111.693,23 euro per le verifiche e lavorazioni necessarie all’ottenimento della licenza di abitabilità per l’immobile di proprietà ATC sito in Fossano, via Alba n. 27/29".



"Questo è un importante passo avanti ed è frutto del dialogo periodico tra la nostra Amministrazione e l'Atc Piemonte Sud, questi interventi erano tra le priorità emerse dall'incontro in comune a Fossano ad inizio febbraio con il presidente Paolo Caviglia ed il vice Marco Buttieri; siamo certi al tempo stesso che questo sia solo il primo di una serie di interventi sull'edilizia sociale in città" concludono Tallone e Tolardo.