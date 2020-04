Scarnafigi diventa il cuore del progetto di una "boutique delle eccellenze" del territorio

Una Boutique delle eccellenze. Si tratta di un primo esempio per tutta l’area di Octavia – Terre di Mezzo – la cui sede è proprio a Scarnafigi. Si tratta di una costruzione mobile innovativa che dovrà diventare il fulcro d’interesse e fornire, soprattutto nei week end e nei giorni festivi, non solo degustazioni e vendita di prodotti tipici ma essere centro informativo per il territorio comunale e per tutta l’area delle Terre di Mezzo. Un primo step per la costruzione di un marchio di qualità e d’identità territoriale.

Questo non significa appropriarsi di una clientela assidua e fedele a scapito di altre imprese commerciali scarnafigesi ma, diventare supporto e promozione per le stesse.

La “Boutique delle Eccellenze” non dovrà essere la brutta copia di un bar di area ma diventare ambasciatrice e divulgatrice delle eccellenze del territorio con possibilità di indicazioni per gustare in tranquillità i piatti tipici del territorio o acquistare direttamente i prodotti locali.

Nello stesso tempo la “Boutique“ non svolgerà la funzione di servizio bar che continuerà ad essere svolta in modo ottimale e con altri orari dagli esercizi presenti sul territorio comunale ma dovrà diventare un servizio per tutti coloro che spesso oggi arrivando a Scarnafigi non trovano in certe giornate alcun esercizio ricettivo aperto né possono richiedere informazioni o consigli per poter visitare i luoghi maggiormente attrattivi dal punto di vista culturale – artistico ed economico.

Inoltre, “La Boutique“ dovrà reperire la propria clientela da una parte di popolazione scarnafigese che spesso si reca in città o paesi vicini perché non riesce a trovare un ambito di ritrovo a lei consono e nello stesso tempo attrarre tutta quella parte di clientela dall’esterno che non aspetta altro di ritrovare in un ambiente nuovo e innovativo quelle sensazioni uniche dello stare insieme gustando prodotti del territorio senza essere in ambienti ristretti, affollati e rumorosi fruendo così l’accoglienza tramite un turismo slow dove si alternano la bellezza artistica dei monumenti con la tranquillità e la poesia di un ambiente rurale unico e la possibilità di passare e condividere giornate di svago e accrescimento culturale.

CHI CREDE NEL PROGETTO

Innanzitutto l’amministrazione comunale di Scarnafigi che pur con valutazioni diverse si è sempre mostrata compatta e risoluta nel portare avanti il progetto e renderlo consono alle esigenze che via via si sono presentate non ultima la creazione del punto Octavia nell’ex Confraternita e l’approvazione e la conseguente presentazione del Progetto Strategico delle Terre di Mezzo a novembre 2019 e sostenuto dai 15 Comuni di Octavia .

Grazie infatti a questo progetto di ampio respiro sarà proprio Scarnafigi il centro logistico del percorso turistico in corso di studio che collegherà tutti i 15 Comuni soci di Octavia e che fungerà come volano ad una rinascita economica, turistica, sociale.

Oltre al Comune ha creduto fortemente nel progetto la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con l’erogazione di due contributi per la realizzazione dell’opera per un totale di 30.000,00 euro. Altre Fondazioni bancarie del territorio stanno analizzando il progetto per dare anche loro un contributo alla realizzazione della “ Boutique delle Eccellenze".

Inoltre al fianco dell’Associazione Octavia e del Comune di Scarnafigi nell’ambito del progetto strategico delle Terre di Mezzo si è schierata la Regione Piemonte e molti parlamentari della Granda di tutto l’arco costituzionale. Infatti, il progetto che racchiude al suo interno la “Boutique delle Eccellenze“ è già stato già presentato a Torino alla VI commissione cultura il 13 febbraio 2020 e a Scarnafigi a tutti i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali ad inizio febbraio riscuotendo grande interesse e impegno non solo formali a collaborare per la realizzazione del progetto.