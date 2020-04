Le 7 spiagge più belle del Salento Ionico

Il Salento offre spiagge incantate mozzafiato grazie a un mare pulitissimo e un ambiente circostante ancora abbastanza naturale. Per andare a colpo sicuro, queste sono le 7 spiagge più belle della zona. Scegliere tra le case in affitto per le vacanze in Salento è più facile se si conoscono le destinazioni più incantevoli.

Le Maldive del Salento

Sulla costa di Pescoluse, a Marina di Salve a soli 6 km a sud di Ugento si trovano le cosiddette Maldive del Salento. La lista delle spiagge più belle del Salento Ionico non poteva che iniziare da qui, destinazione prediletta di chiunque arrivi in Puglia. Non serve andare dall’altra parte del mondo in cerca di spiagge paradisiache quando tutto questo c’è già in Puglia.

La spiaggia di San Pietro Bevagna

Nella zona di Manduria, è imprescindibile trascorrere una giornata sulla spiaggia di S. Pietro Bevagna. La spiaggia è protetta dalle dune di sabbia e anche meno frequentata rispetto ad altre destinazioni più battute dai turisti.

Le spiagge di Punta Prosciutto

Punta Prosciutto è una delle spiagge più incantevoli di tutta la Puglia con litorali sabbiosi ma anche zone rocciose come quella a Torre Castiglione, nota tra giovani e giovanissimi per i tuffi nell’acqua smeraldo. La costa che arriva fino a Punta Grossa merita soprattutto al tramonto quando il sole infuocato si getta nel mare blu regalando delle sfumature di colori spettacolari.

L’incantevole Baia Verde

A sud di Gallipoli si trova una delle spiagge più incantevoli di tutto il Salento: Baia Verde. È una metà tra le più battute dai turisti grazie a dune di sabbia candida sinuosa protette dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea. Le onde del mare accarezzano dolcemente il litorale: onde alte e mareggiate sono una rarità.

La spiaggia di Torre San Giovanni

La spiaggia dove sembra di essere arrivati alle Maldive è quella di Torre San Giovanni a circa 20 km da Gallipoli nella parte più estrema del Salento ionico. È il luogo perfetto per tutte le famiglie grazie a un litorale ampio, bagni attrezzati e ristoranti che si affacciano direttamente sul mare.

La spiaggia di Torre Colimena

Salendo verso nord tra Lecce e Taranto, si trova Torre Colimena frazione di Manduria. Questo luogo è davvero speciale grazie alla sua natura incontaminata preservata dalla riserva naturale del Litorale Tarantino Orientale. All’interno si trovano anche le saline diventate luogo abituale di sosta dei fenicotteri rosa e tanti altri uccelli acquatici. Tutta la zona è visitabile grazie a passerelle in legno e pannelli descrittivi, perfetta non solo per gli amanti del birdwatching ma anche i bambini.

La baia a Torre Lapillo

La baia di Torre Lapillo è una delle spiagge più rinomate nel comune di Porto Cesareo. Questa baia di 4 km vanta acqua cristallina e sabbia finissima quasi bianca. Sono presenti diversi stabilimenti balneari e lidi attrezzati per una vacanza senza stress dove noleggiare tutto quello che serve e trascorrere una giornata al mare con serenità.