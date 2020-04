Bra, l’Associazione Mousikon lancia l’iniziativa #ilmiobeethoven

Il 2020 non è solo l’anno del Coronavirus. È anche l’anno della musica classica. Ricorrono, infatti, i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven. Una festa di compleanno che durerà fino a dicembre, mese saliente dei festeggiamenti per tutti gli appassionati e non, che vogliono omaggiare il grande compositore tedesco, nato a Bonn nel dicembre del 1770.

Un arco di tempo ricco di iniziative alle quali si unisce anche l’Associazione Mousikon di Bra, che ha in serbo dei concerti e degli incontri sul territorio da svolgersi entro l’anno (se tutto andrà bene). Gli organizzatori fanno sapere che, se non sarà possibile realizzarli, verranno riprogrammati per poter garantire la partecipazione del maggior numero di persone interessate al progetto.

Questa interessante avventura musicale può già vantare un totem di assoluto pregio: il bellissimo volto di Beethoven, disegnato dall’artista braidese Francesca Semeraro, capace di stupire con la grazia del suo talento.

Infine, l’Associazione Mousikon comunica che “In questo periodo di passaggio, si è pensato di coinvolgere quanti vorranno partecipare alle nostre iniziative, invitandoli a colorare il proprio Beethoven e, per fare questo, servono semplicemente una stampante, dei colori e tanta fantasia. Andando sul sito dell’associazione (www.associazionemousikon.altervista.org) o sulla pagina facebook o il profilo instagram (@mousikonbra) potete scaricare il file del volto e condividere poi i vostri lavori sui social con l’Hashtag #ilmiobeethoven e taggando @mousikonbra. Fateci vedere di cosa siete capaci!”.