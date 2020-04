Da Ceresole arriva un sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

Fino alle ore 23:59 del 10/06/2020 sarà possibile presentare la domanda di assegnazione dei voucher previsti dalla l.r. 28/2007 per l'a.s. 2020/2021 esclusivamente utilizzando il modulo disponibile accedendo all’applicazione presente sul sito Sistema Piemonte.



Ecco le novità del bando:



I voucher “iscrizione e frequenza” oppure “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti” sono destinati a studenti:



- iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie appartenenti ad Istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione o a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo;

- che non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria e in ogni caso entro i 21 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando.

- che debbano assolvere il Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione, ovvero conseguire un Diploma o una qualifica professionale triennale;

- il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità (I.S.E.E. anno 2020) non superiore ad euro 26mila. Il valore I.S.E.E. non dovrà essere indicato dal richiedente. La Regione Piemonte acquisirà, direttamente le attestazioni I.S.E.E. presente nella banca dati INPS alla data 15 giugno 2020.