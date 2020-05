Pd Piemonte:"100 milioni di euro per rilanciare economia e a sostegno fragilità sociali"

Un bonus di 18 milioni da destinare al personale sanitario impegnato a fronteggiare il Coronavirus, oltre a 100 milioni di euro a sostegno del comparto economico, turistico, sportivo e associativo colpito economicamente dall’emergenza sanitaria. E’ questo il contenuto di due proposte di legge che il PD Piemonte depositerà oggi, come annunciato in videoconferenza dal capogruppo Domenico Ravetti.

“Sono misure economiche – ha chiarito Ravetti – per la Fase 2: il Piemonte dovrà far ripartire la macchina economica, ma in sicurezza”. “Con il Piano Riparti Piemonte -ha proseguito- la Giunta Cirio ha annunciato 800 milioni, ma non c’è un euro in più rispetto all’oggi, sono risorse rimodulate o ridestinate. Inoltre attendiamo orami da mesi di poter entrare nei dettagli senza poterlo fare”.

I dem a Palazzo Lascaris hanno così rilanciato un elenco di proposte fatte nelle scorse settimane, “a cui la maggioranza non ha risposto”. “Si possono liberare 100 milioni di risorse nuove – ha spiegato Raffaele Gallo – da destinare alle nostre imprese, andando a ridurre il capitale sociale di FinPiemonte: in questo modo si libererebbero 80 milioni di euro”. “A questo – ha aggiunto – si aggiungerebbero 20 milioni di euro dalla rimodulazione dei fondi europei per il terzo settore e il sostegno alle fragilità. Sono soldi "liberi" già da oggi, allocati nella nostra finanziaria: con questo atto andiamo ad usare questo tesoretto”.

Per i dem, con gli 80 milioni, sarebbe possibile: dare contributi alle piccole e medie imprese (8 milioni), finanziamenti per lo sviluppo dello smart working (5 milioni), sostegno ai Confidi piemontesi per concessione di liquidità alle PMI (29 milioni), stanziamenti per il turismo (27 milioni), piano di recupero degli alloggi di edilizia popolare (3 milioni).

Sul fronte sociale, come ha spiegato il consigliere Diego Sarno, sono previsti 14 milioni e mezzo per i primi interventi di sostegno della lotta alla povertà, un aumento di 500 mila euro del fondo regionale per il contrasto ai fenomeni di usura e 2 milioni ciascuno per sport e Terzo Settore.