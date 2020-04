Casciola Gioielli, Insieme per la famiglia

In questi primi mesi del 2020 stiamo vivendo una realtà tremendamente straordinaria. Quello che si è sempre dato per scontato è venuto meno: gli abbracci, la presenza, lo stare insieme in famiglia. Ci siamo resi veramente conto di quanto la vita sia fragile e di chi vogliamo al nostro fianco.



Dopo oltre due mesi di distanziamento sociale ognuno di noi ha già sicuramente pronta la lista dei congiunti che attende per lo meno di vedere, pur ricordando che si deve essere comunque prudenti, per preservare le persone a cui vogliamo bene.

Finalmente dal 4 maggio si vedrà allentare un po' l'isolamento. Maggio, il mese che festeggia la mamma, la persona più importante per ciascuno di noi.

Casciola Gioielli in questo momento così difficile ha sposato un'iniziativa, un gesto concreto per aiutare qualcuno che si trova in difficoltà, a vivere questo particolare periodo.



Protagonista la linea di gioielli Happy Family: gioielli completamente personalizzabili che parlano di voi e della vostra famiglia. Fino al 7 maggio c'è la possibilità di ordinare il vostro ciondolo Happy Family e di riceverlo comodamente a casa entro il 10 di maggio, quindi perfettamente in tempo per festeggiare la mamma con un dono davvero unico e speciale.



Con l'acquisto di qualsiasi gioiello di questa collezione aiuterete Casciola Gioielli a donare. Infatti il 20% del ricavato verrà devoluto in beneficenza all'associazione Papa Giovanni XXIII che si prende cura dei soggetti più deboli.



"In occasione della festa della mamma, in un momento che sta mettendo alla prova l'intera popolazione, tutte le famiglie italiane, ho fortemente sentito la necessità di promuovere un'iniziativa a scopo benefico, che supporta l'Associazione Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, che dal 1968 contrasta l'emarginazione e la povertà. Per quanto è possibile, ognuno di noi, secondo le possibilità, può dare il proprio personale contributo" - commenta il titolare Fabrizio Casciola.



Se siete interessati all'iniziativa e volete maggiori informazioni in merito visitate https://www.casciolagioielli.com/blog-single.php?post=8 , contattate Casciola Gioielli al numero 0171380654 (anche WhatsApp) oppure scrivete una mail a info@casciolagioielli.com