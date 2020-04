Negozio albese dona cento occhiali da vista destinati a persone in difficoltà

Il presidente del Consiglio comunale albese Domenico Boeri e il vicepresidente Elena Di Liddo ringraziano l’Ottica People Occhiali dal Mondo di Alba per la generosa donazione di 100 occhiali da vista a chi è in difficoltà, attraverso l’iniziativa “#Telomeriti 100 occhiali in regalo per chi ha perso il lavoro, per chi è in cassa integrazione e per chi ha bisogno noi ci siamo”.



"L’iniziativa dell’ottica People di donare 100 paia di occhiali a chi ne ha bisogno è particolarmente lodevole – dichiarano Domenico Boeri e Di Liddo –. È un momento particolarmente difficile. Dopo quasi due mesi di chiusura per diverse attività e aziende a causa dell’emergenza coronavirus, molte persone si sono ritrovate improvvisamente senza un lavoro e senza un sostegno economico. Come presidenza del Consiglio abbiamo appoggiato l’iniziativa e siamo stati davvero lieti di mettere in contatto l’ottica con il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero che individuerà i soggetti destinatari di questa generosa donazione".