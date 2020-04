Covid-19 a Peveragno: ancora otto positivi ma "il virus non sta circolando sul territorio"

"Significa che in questo momento il virus non sta circolando nel nostro territorio - si legge nel post - . E' il risultato di un enorme sforzo collettivo, di cui la comunità peveragnese deve essere orgogliosa. Adesso dobbiamo resistere e impegnarci ancora qualche giorno, e pensare che con la riapertura di una serie di attività dal 4 maggio in poi potrebbero aumentare di nuovo un po' i rischi e quindi le misure generali di attenzione (distanza fra persone, uso di mascherina, limitazione ancora degli spostamenti, attenzione per gli anziani) non vanno abbandonate".