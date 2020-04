Cuneo e Imperia nel raggio dei 100 km da Nizza, ma Estrosi non ci sta: "La regola deve limitarsi ai confini nazionali"

Dall’11 maggio gli spostamenti potranno avvenire, in Francia, rispettando un raggio di 100 Km. Cosa vuole dire? Con l’aiuto di Google è possibile tracciare il raggio per comprendere quali località siano raggiungibili o meno.

Per quanto concerne Nizza, all’interno del raggio di 100 km rientrano anche alcune località italiane quali Cuneo, Imperia, Alassio e francesi come Montecarlo, Frejus e Saint Tropez.

Per accedere alla cartina clicca qui



Nella serata di ieri, peraltro, il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha scritto una lettera al Primo Ministro Edouard Philippe chiedendogli di limitare i flussi nei territori transfrontalieri .

Questo il testo della lettera inviata al Primo Ministro: “A seguito degli annunci che ha fatto ieri all'Assemblea nazionale, scrivo per farvi parte della particolare situazione dei territori transfrontalieri relativamente al piano di deconfinamento del governo che sarà pubblicato il 7 maggio.Ha annunciato che il governo autorizzerebbe la popolazione a circolare senza autocertificazione per spostamenti entro un raggio di 100 km da casa.Se l'obiettivo di questa distanza è evitare molti spostamenti tra diverse Regioni francesi e, quindi, ridurre la diffusione del virus, è necessario tenerne conto anche che in alcuni territori i confini nazionali sono vicini quanto un altro Dipartimento francese.Questa misura deve pertanto essere soggetta a una limitazione per i territori che, come il nostro, condividono il confine nazionale con uno o più Paesi. Le chiedo quindi un'estensione delle regole di restrizione di movimento per i territori transfrontalieri: se dall'11 maggio, la regola dei 100 km può applicarsi sul territorio nazionale, deve limitarsi ai confini nazionali per non favorire la diffusione del virus nei territori di confine.Inoltre, il diritto di uscire ed entrare nel territorio nazionale deve essere soggetto ad un’attestazione, professionale o familiare, che giustifichi i validi motivi, emessa dai servizi della Prefettura, nonché all'istituzione di un passaporto sanitario che attesti l’esecuzione di un test PCR negativo nelle 48 ore precedenti il viaggio".