Dogliani, dal Comune un piano di misure per aziende, famiglie e associazioni. Giunta e Consiglio intanto rinunciano ai compensi 2019-2020

Il tessuto sociale ed economico di una comunità è la base da cui ripartire insieme: questo è l’obiettivo più urgente dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ugo Arnulfo, che si è posta per far fronte comune, in questa seconda metà del 2020, contro le emergenze create dalla pandemia Covid-19.



Ecco quindi che da qualche settimana l’Amministrazione sta lavorando alla predisposizione di un piano finanziario di supporto per la cittadinanza doglianese, con l’intento di alleggerire le conseguenze della chiusura necessaria di questi mesi passati e presenti per le attività produttive, artigianali e commerciali, il mondo associativo locale e soprattutto per le famiglie.



Sono in programma e al vaglio degli amministratori, in particolare sotto la supervisione dell’assessore al Bilancio Roberto Occelli e del responsabile amministrativo di settore Osvaldo Boggione, una serie di interventi di riduzione, proroga o annullamento delle pressioni fiscali generate dai tributi comunali che normalmente vengono riscossi dall’ente.



La complessità maggiore nella stesura di questa manovra di agevolazioni sta nel trovare le coperture finanziarie adeguate, senza però diminuire in quantità e qualità i servizi necessari che il Comune eroga e dovrà erogare durante il corso dell’anno alla cittadinanza.



Proprio in merito a questo aspetto, parte delle coperture trovate all’interno del bilancio provengono dai compensi riservati agli amministratori, relativi agli anni 2019-2020, ai quali l’Amministrazione guidata dal sindaco Arnulfo ha deciso di rinunciare e di lasciare nelle casse comunali per migliorare la gestione finanziaria del Comune nel corso dell’anno (compresi i gettoni di presenza dei consiglieri di minoranza, che hanno aderito alla proposta).



Per le attività commerciali, produttive e agricole doglianesi le agevolazioni (annullamenti e/o riduzioni) riguarderanno in particolare l’imposta sui rifiuti, l’imposta sull’occupazione del suolo pubblico permanente e temporanea e l’imposta sulla pubblicità.

Per le attività commerciali e produttive i provvedimenti riguardano, relativamente al periodo di forzata chiusura:

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: riduzione per gli ambulanti mercatali e annullamento della tassa, sia temporanea che permanente, per gli spazi esterni dei locali ricettivi (bar, ristoranti, pub, enoteche, pizzerie, ecc.), a cui si aggiunge il progetto ‘Open Space’ che prevede la concessione a titolo gratuito di nuovi spazi per dehors.



TASSA RIFIUTI: riduzione della tassa, relativamente al periodo di chiusura forzata per alberghi e agriturismi; per uffici, agenzie e studi professionali; per bar, ristoranti, pub, enoteche con mescita, pizzerie, pasticcerie; per negozi, attività artigiane e botteghe; per attività industriali con capannoni; per attività vendita fiori e piante; per attività carrozzeria, elettrauto, autofficina; per autorimesse e magazzini senza vendita; per attività connesse all’agricoltura.



IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’: parziale riduzione della tassa per le attività che sono rimaste forzatamente chiuse.



Inoltre, per poter anche dare del “respiro economico” a tutte le realtà doglianesi, sono già state posticipate le scadenze dei pagamenti della Tosap, e Tari e dell’imposta sulla pubblicità.

Per le varie realtà associative sportive e ricreative presenti sul territorio sono in programma riduzioni di canoni sull’utilizzo e/o gestione dei locali.



A favore delle famiglie con figli vanno invece proposte mirate alla riduzione, sempre per il periodo di non utilizzo dovuto alla chiusura dei servizi scolastici, del contributo per il trasporto alunni, mentre la riscossione del contributo già maturato per il medesimo servizio, viene posticipata a fine giugno 2020.



Inoltre, per le famiglie i cui figli concludono il ciclo della scuola secondaria di primo grado, è prevista la restituzione degli importi già pagati per i buoni mensa elettronici.



Proprio legata ai buoni mensa è la proposta del ‘Buono Mensa Sospeso’, ossia la possibilità di devolvere i buoni già pagati e non più utilizzabili nominalmente, a ragazzi di età inferiore e ancora iscritti dei diversi cicli di studi dell’Istituto Comprensivo doglianese. Questo progetto si ispira al principio che chi può dona, e chi ha bisogno, può usufruirne: una staffetta solidale a favore delle generazioni più giovani.



Sarà cura dell’Amministrazione comunale durante le prossime settimane comunicare in modo puntuale e preciso tutti i punti della manovra.