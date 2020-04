Dolci ai volontari della Croce Rossa di Busca: il dono del supermercato iN's di Costigliole Saluzzo

Nei giorni scorsi il supermercato iN’s di Costigliole Saluzzo ha destinato al Comitato Cri di Busca e alla delegazione di Manta una grandissima donazione di prodotti dolciari, che saranno poi distribuiti tra i volontari che prestano servizio in questo momento molto delicato nonché ad altri Enti ed associazioni del territorio.

Dice il presidente Teresio Delfino: “Non possiamo che essere sinceramente grati alla catena veneta della grande distribuzione per un gesto così eclatante che sta a dimostrare il forte legame della stessa azienda verso il territorio in cui opera attraverso due punti vendita: quello che Costigliole e quello nuovo Busca. Due comuni in cui la Croce Rossa non solo annovera la gran parte di volontari, ma con i quali collabora in modo particolare attraverso una presenza costante in vari settori. Anche quest’ultimo gesto di generosità dell’iN’s è per tutti noi della Croce Rossa uno sprone a proseguire senza risparmio alcuno, la nostra opera fatta non solo di emergenza, ma in quest’ultimo periodo a causa della pandemia in atto anche con i servizi di distribuzione viveri e medicinali messa in atto in collaborazione con il Comune di Busca, alla quale hanno dato il loro prezioso contributo molto volontari temporanei”.

Proseguono, quindi, praticamente senza sosta i gesti di vicinanza - grandi e piccoli - che il territorio testimonia nei confronti dell’impegno Cri e di tutti i volontari di Busca e Manta quotidianamente impegnati sia in emergenza 112 che con trasporti, dialisi e tutti quei servizi atti a fornire aiuto e sollievo alle persone più fragili o in difficoltà.