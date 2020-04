Emergenza economica, il grido d'allarme di Confcommercio Cuneo: "Sia fase 2 anche per noi"

"Fase 2 anche per noi": è questo lo slogan che ha accompagnato la visita in Prefettura del presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia Cuneo Luca Chiapella, tenutasi nel pomeriggio di oggi (giovedì 30 aprile).

Chiapella ha consegnato al Prefetto Giovanni Russo un documento firmato dalle imprese del commercio, del turismo, dei servizi di trasporti e dagli operatori delle professioni del Piemonte: in esso, il loro grido d'allarme come imprenditori sempre più vicini a giungere al "punto di non ritorno". Il destinatario del documento, ovviamente, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Presenti all'incontro anche il sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia Federico Borgna e l'assessore Luca Serale, che hanno sottolineato il proprio sostegno all'iniziativa del gruppo di imprenditori.