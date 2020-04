Estate 2020, Riccione conferma la stagione balneare, porte aperte ai turisti dal 29 maggio: VIDEO-INTERVISTA al sindaco Tosi

Il Coronavirus non ferma la stagione balneare sulla riviera romagnola: in equilibrio tra sicurezza e divertimento, Riccione si prepara ad accogliere i turisti piemontesi e lombardi. Come sarà quest’anno andare in spiaggia? Ne parliamo con Renata Tosi, sindaco della "Perla Verde" dell'Adriatico.

Sono stati riorganizzati anche il check-in e il check-out, tramite l’uso di cellulari e app, per evitare così assembramenti. Si è lavorato per garantire sicurezza sotto tutti gli aspetti, da quello del cliente, a quello del gestore e fornitore.

La provincia di Rimini sarà una di quelle controllate dal punto di vista medico, con il test sierologico. Tutta la popolazione sarà inserita in un percorso di screening, che verrà seguito soprattutto dagli operatori turistici ed imprenditori del settore. Quest’ultimi, oltre a coinvolgere tutto lo staff, lo proporranno anche ai clienti che arrivano a Riccione per capire se i loro anticorpi hanno già reagito al virus. Questo sarà molto utile, soprattutto per regalare sicurezza ai clienti.



Distanziamento, parola chiave dell’estate 2020: essenziale il binomio con l’entroterra. Sono previsti pacchetti per i turisti?



Renata Tosi: Verrà oltremodo venduto l’entroterra, coi suoi borghi classici della val Maretta e Valconca, così come altre destinazioni nelle vicine Marche come Urbino: quest’anno ricorre poi anche l’anniversario di Raffaello.

L’entroterra, con le sue realtà e parte enogastronomica già messi a sistema con i Bike e Family Hotel, verrà reso fruibile a tutti: la scoperta della natura e del paesaggio, che potranno garantire il giusto distanziamento, saranno oltremodo utilizzati.



Negli scorsi anni Riccione ha ottenuto ancora una maggiore visibilità, grazie alla canzone dei Thegiornalisti: quanto potrebbe essere utile un canale simile quest’anno per promuovere la città?



Renata Tosi: Noi siamo stati fortunati, perché questo gruppo ha scelto di titolare una hit estiva con il nome della nostra città. Da “Riccione” e dal suo ritornello ne è scaturito un film prodotto da Lucky Red e Netflix, girato nella nostra città lo scorso ottobre e che verrà presentato quest’estate.

E’ un’ottima comunicazione: la pellicola “Sotto il sole di Riccione”, scritto da Enrico Vanzina, ricalca la tipica vacanza nella costa romagnola. Quest’estate saremo oltremodo visti con questo prodotto, che si colloca nel nostro target.



In conclusione quest’anno la nostra città verrà raggiunta in prevalenza dai turisti con l’auto propria. Anche quest’anno però verrà fatto un accordo con Trenitalia per permettere, soprattutto ai piemontesi e lombardi, di raggiungere la nostra località con i Frecciarossa e Frecciabianca.