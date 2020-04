"Il bar è luogo di incontro e scambio... mi chiedo quindi: a giugno, che cosa apriremo a fare?"

Anche io, come tante altre persone, vorrei esprimere un parere e un pensiero sulla vicenda Coronavirus.

Un pensiero particolare rivolto alla tipologia della mia attività di bar caffè che svolgo ormai da più di trent’anni coadiuvato da un socio e da un collaboratore. Tengo a precisare che fin dall’inizio dell’emergenza avevo capito la gravità della situazione, per cui mi sono ritrovato totalmente d’accordo con le scelte fatte dal governo per la chiusura immediata delle attività, compresa la mia.

Altrettanto non posso dire per la riapertura, soprattutto per quello che riguarda nello specifico la mia e potrei aggiungere anche la ristorazione.

Parto dal presupposto che i nostri esercizi sono legati all’incontro delle persone, ai festeggiamenti, allo stare insieme, allo svago, al ritrovo e potrei aggiungere molto altro. Noto, però, che tutto questo, mio malgrado, non quadra molto con le disposizioni del governo che dicono di mantenere una distanza di sicurezza tra le persone, di non creare assembramenti, di non fare party né pubblici, né privati e quant’altro.

Allora la mia domanda è: cosa apriamo a fare?

Ho anche cercato di darmi delle risposte: sicuramente tra tutte, quella che ritengo più veritiera è che se siamo aperti abbiamo il dovere di pagare tutto anche se il lavoro temporaneamente non sarà come lo abbiamo lasciato. Gli incassi non saranno gli stessi ma le spese sì. Inoltre, non dimentichiamo che tutti i pagamenti sono stati solo rinviati, posticipati, e bisognerà comunque pagarli. Solo l’incasso perso nei giorni chiusi nessuno ve lo restituirà.

Vogliamo parlare di finanziamenti? Ho visto le disposizioni, i fatidici venticinque mila euro per tutte le PMI facili da ottenere con 100% garanzia dello stato: perfetto, ma bisogna restituirli.

Il 10 marzo 2020, quando ho chiuso l’attività per l’emergenza sanitaria, io non avevo nessuna intenzione di contrarre un finanziamento per l’azienda e non vedo il motivo di doverlo contrarre ora per far fronte alle spese e ai costi dovuti ad una chiusura forzata di cui non mi sento responsabile.

In conclusione, voglio dire che in tutti gli anni trascorsi nell’attività, problemi ne ho avuti tanti, di origine economica, di salute e altro però anche con l’aiuto dei colleghi sono sempre riuscito a ripartire perché ero sicuro di avere dalla mia parte una cosa importantissima: il LAVORO.

Sì, il lavoro, che è quello che risolve tutti i problemi ed è quello che in questo momento non ho e che non potrò avere totalmente in un prossimo futuro. Ricordatevi che finché non torneremo a lavorare come prima in totale tranquillità e serenità, la ripresa per noi non ci sarà.

Renato MiglioTitolare del “Caffè di Città”di Busca