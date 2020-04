Il take away in Piemonte sarà possibile dalle 6 alle 21: per orari più restrittivi decideranno i sindaci

E' stata diffusa in questi minuti dalla Regione Piemonte la nota in merito agli orari del Take away consentiti sul suolo regionale dal 4 maggio e nel comune di Torino dal 9 maggio.

"Rispetto a quanto anticipato ieri - si legge nella nota - in merito all’attività di ristorazione da asporto (che in Piemonte sarà consentita da lunedì 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio) l’ordinanza regionale emanata oggi definisce che l’orario in cui sarà possibile fornire il servizio va dalle 6 alle 21, fatta salva la possibilità dei sindaci di stabilire orari più restrittivi."