“In un momento drammatico, una polemica imbarazzante e fuori luogo”: il sindaco di Sanfront Emidio Meirone replica all’opposizione

Dopo lo “sfogo” dei consiglieri di minoranza di Sanfront, che nei giorni scorsi ci hanno scritto per esternarci un loro “campanello di sveglia”, senza polemica, nei confronti dell’Amministrazione comunale del sindaco Emidio Meirone, ci scrive il primo cittadino, insieme a tutto il gruppo di maggioranza.

Così come abbiamo fatto per la lettera dei consiglieri Brikamam Allio, Alessio Brondino e Simone Dossetto, riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di risposta. Unica precisazione: non si tratta di un “articolo in difesa dell’Amministrazione” – anche perché crediamo la popolazione di Sanfront sia in grado di valutarne in piena autonomia l’operato – ma di un semplice diritto di replica.

Ecco il testo della missiva.

“Dopo avere appreso tramite stampa locale, social e dalla testata giornalistica Targatocn, che la nostra minoranza scrive quasi “contro voglia” e, aggiungiamo noi, con molta indelicatezza visto il momento drammatico a livello globale che dovrebbe essere scevro da sterili polemiche, abbiamo atteso prima di rispondere, per avere la mente più lucida.

Reputiamo quest'azione piuttosto imbarazzante ed assolutamente fuori luogo, soprattutto in considerazione del drammatico momento che sta vivendo la nostra comunità.

Un atteggiamento simile denota un senso di poca responsabilità. Onestamente siamo amareggiati, perché se pensiamo agli sforzi giornalieri che vengono fatti, peraltro dovuti dall’incarico che ci è stato affidato 10 mesi fa, consistenti in ore di confronto e lavoro negli uffici comunali, lunghe telefonate e videoconferenze, i continui consulti con le autorità superiori, la difficoltà di gestione di piattaforme complesse con dati in continuo aggiornamento, gestione buoni alimentari con i responsabili Monviso Solidale per cercare di aiutare più famiglie possibili, disinfezione locali comunali, strade, aree comuni, gestione del personale in ambito emergenziale, smart working e progetti che nonostante tutto continuano ad andare avanti. L'elenco sarebbe ancora lungo...

Non funziona così e lo diciamo veramente con il cuore: non si può sminuire con poche parole inappropriate attraverso canali peraltro non istituzionali, il lavoro svolto ogni giorno in questi due mesi.

Tornando ai vaneggiamenti relativi alle mascherine, vorrei ricordare che queste sono state richieste come Unione Montana Monviso proprio dal sottoscritto che ne è presidente e sono state divise con tutti i comuni facenti parte.

Esattamente 3500 mascherine, di cui 1200 per il Comune di Sanfront e di questo ringraziamo vivamente la Mauli per la sua opera meritoria. Riguardo il nostro comune, sono poi state acquistate 300 maschere in poliestere lavabili della Peraria più la quota regionale attribuitaci pari a circa 150 pezzi.

Proprio nei giorni scorsi, un’importante donazione del GASM di 300 pezzi di mascherine FFP2 e di 120 maschere lavabili da un donatore sconosciuto, tutte con certificazione, ci permetteranno di distribuirne ancora delle altre con modalità che comunicheremo.

Riguardo alla mancata informazione, forse è sfuggito il fatto che si parla di dati sensibili, che vanno divulgati attraverso i canali ufficiali con esattezza e non soggetti ad interpretazione.

Si ripete per l’ennesima volta che alcune discrepanze sono state riscontrate tra i dati fornitici dall’ASL e quelli della piattaforma regionale messa a disposizione per i cittadini. Ricordiamo che dietro a questi numeri ci sono delle persone che vanno tutelate.

Sul suggerimento di appendere comunicazioni per gli anziani nei negozi e in altri luoghi pubblici, vorrei ricordare che le normative vigenti consigliano a questi soggetti di non uscire, se non uno per famiglia e per comprovate esigenze.

Penso che in questo periodo ogni nucleo famigliare abbia un dispositivo informatico e la possibilità di connettersi ad una rete per reperire le informazioni necessarie comunque da noi sempre pubblicate. Sono pervenute nel nostro comune le più svariate richieste telefoniche, puntualmente evase sia dai consiglieri che dagli impiegati dei diversi uffici.

Forse è anche sfuggito che ci siamo mossi sempre coordinandoci con i comuni del saluzzese, per una omogena e più completa unità territoriale. Le questioni, soprattutto quelle che riguardano la salute pubblica, sono demandate ad organi superiori, ma anche queste necessitano condivisione.

Anche sui buoni spesa, ci siamo attivati su linee concordate con gli altri comuni e siamo ormai alla terza settimana di distribuzione, seguendo i criteri ed i suggerimenti del Consorzio Monviso Solidale depositario della funzione sociale.

Pur comprendendo l’impeto derivante dalla giovane età e l’inesperienza dovuta ai pochi mesi di amministrazione della nostra minoranza, in questo periodo a volte non sono sufficienti neanche più di vent’anni di gestione pubblica per trovare la giusta soluzione.

Dopo l’ultima quinquennale esperienza amministrativa che ci ha visti protagonisti del compimento di numerosi progetti e servizi alla popolazione, pur senza il prezioso aiuto di questa minoranza e grazie alla fiducia che ci è stata rinnovata, ci troviamo ora in una fase a dir poco complicata che onoreremo dedicando tutto il tempo e le competenze possibili, non sapendo cosa ci attende ma con la speranza di uscirne tutti insieme per riprendere una via tracciata che mai come ora ci manca.

Noi non cerchiamo visibilità in questo momento, anzi, continueremo il nostro lavoro con la massima discrezione e attenzione.

Il periodo che tutto il mondo sta vivendo non ci restituirà chi purtroppo non c’è più e la sofferenza di chi sta vivendo in prima persona questa tragedia merita più rispetto che una sterile e infondata polemica.

Auguriamo alla nostra minoranza di acquisire un’esperienza necessaria per potere in un futuro, che ci auguriamo più semplice, amministrare in prima persona. Questo implica comunque il fare e non il suggerire.

In conclusione, vogliamo anche rassicurare sul post emergenza che saremo attenti ad applicare tutte le misure possibili per non gravare sui nostri concittadini ed anche questa sarà un’azione coordinata, suggerita e condivisa con altre entità territoriali nel rispetto del margine concessoci dallo stato e dalla regione. In questo momento permangono ancora altre priorità seppur forte è la speranza di poter pensare e gestire il futuro.

Nel salutare i nostri concittadini ricordiamo che come Sindaco, Giunta e Consiglieri di maggioranza siamo sempre a disposizione della popolazione, scusandoci se non sempre siamo esaustivi e risolutivi delle vostre richieste.

Troviamo comunque conforto nell’appartenere ad un territorio che mai come ora ci appare piccolo e fragile. Lungi da noi quindi agire in solitaria o in contrasto con le direttive degli organi superiori soprattutto in materia sanitaria”.

Firmato: il sindaco Emidio Meirone e il gruppo di maggioranza.