In vista della fase 2, a Busca è stato avviato un tavolo di lavoro comunale

Si è riunito ieri per la prima volta, in video conferenza, il tavolo di lavoro, convocato dal sindaco Marco Gallo e aperto a tutti i consiglieri comunali che ha l’obbiettivo di individuare misure a sostegno delle attività economiche e delle fasce deboli cittadine.



“In merito il nostro Gruppo in Consiglio comunale - spiega il sindaco - ha anche presentato un Odg in vista delle fasi 2 e 3 dell'emergenza, approvato il 28 aprile insieme al Gruppo Pessina Sindaco, che ringrazio. L’amministrazione comunale fin dal primo giorno di questa emergenza è totalmente impegnata in prima linea. Nel periodo della chiusura totale, con il coordinamento del Coc, abbiamo cercato di fare al meglio l’opera di prevenzione, che ci ha concesso fino ad oggi di circoscrivere il numero ufficiale dei contagiati (in totale ad oggi 12 di cui guariti 8), i quali sono risultati in larga prevalenza connessi al focolaio dell’hospice cittadino e comunque in genere collegati ad attività socio-sanitarie.Contemporaneamente, insieme e grazie all’opera encomiabile dei volontari della Protezione civile comunale, della Croce Rossa, del Sai, delle forze dell’ordine locale, Polizia Municipale e Carabinieri, e anche con l’intervento di altre associazioni di volontariato ed enti del territorio, abbiamo dato vita ad una serie di servizi alle persone sole e alle famiglie bisognose, mettendo immediatamente a disposizione i primi contributi più urgenti attinti dal fondo di riserva comunale".



Guardare avanti

"Ora si tratta – aggiunge Gallo - di guardare avanti, mantenere alta la guardia sul rispetto delle disposizioni sanitarie, che sono principalmente il distanziamento sociale e l’igiene personale, e andare incontro al massimo, per quanto è nelle possibilità di un Comune, alla ripresa delle attività economiche e più in generale di sostenere il sistema-città. Il tavolo è aperto ai suggerimenti delle associazioni di categoria che saranno convocate nelle prossime riunioni, in attesa di conoscere esattamente i contenuti delle nuove disposizioni in uscita dal governo, in particolare il Cura Italia 2".



Mascherine e disposizioni sanitarie

"Per quanto riguarda le mascherine – annuncia il sindaco - possiamo contare sulla fornitura di una partita di dispositivi di tipo chirurgico di 10.000 pezzi donato al Comune dal Lions Club Busca e Valli, cui va il nostro accorato ringraziamento, che saranno distribuiti alla popolazione, insieme, penso, a quelli promessi dalla Regione. Occorre ricordare – ammonisce il primo cittadino - a questo riguardo che indossare le mascherine non ci esenta dal praticare sempre il distanziamento di un metro, dall’obbligo di evitare assembramenti e dal lavarci spesso le mani”.