Lunedì 4 maggio il "Flashmob Fase 2" organizzato dall'Ascom per tutta l'area saviglianese

Anche Confcommercio Ascom di Savigliano si organizza insieme ai comuni dell'area saviglianese per il "flashmob" in vista della "fase 2". Un manifestazione che si svolgerà lunedì 4 maggio per poter riaprire le attività locali in modo da evitare la chiusura di tanti esercizi dopo l'emergenza sanitaria.

"In seguito al DPCM che ha posticipato la riapertura al 18 maggio e per alcune attività al 01 giugno, il commercio, il turismo, i servizi ed i trasporti non ci stanno - scrive la Confcommercio - Chiediamo di poter riaprire subito ed in sicurezza. Servono misure immediate e consistenti per non chiudere per sempre. Come si sta organizzando in molte città vi chiediamo di essere uniti e a far sentire la nostra voce. Lunedì 4 maggio, giorno in cui avremmo dovuto ripartire, accendiamo le luci delle nostre attività dalle ore 11 alle ore 12 e pur rimanendo chiusi, sosteremo davanti ai nostri negozi (con i dovuti dispositivi di sicurezza) per trasmettere alla popolazione il messaggio “siamo chiusi, ma ci siamo!”. Chiediamo in questo gesto anche la solidarietà delle attività che per decreto possono rimanere aperte!".