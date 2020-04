Pazienti meno soli nel reparto Covid di Alba: "Così garantiamo loro un contatto quotidiano coi loro cari"

E’ un’approccio alla pratica della cura che non dimentica il suo fondamentale aspetto umano quello che caratterizza le giornate vissute nei reparti dell’ospedale "San Lazzaro" di Alba, dove sin dall’inizio dell’emergenza i sanitari impegnati nella prima linea di questa difficile battaglia hanno lavorato per mantenere costantemente aperto un canale di comunicazione coi ricoverati e i loro parenti a casa.



A raccontare questo peculiare aspetto della risposta albese all’emergenza andata in scena ormai da due mesi nel nosocomio albese sono stati alcuni tra i protagonisti di questa difficile battaglia, coinvolti in una videoconferenza con la stampa tenuta nel pomeriggio di oggi dalla sede dell’Asl Cn2, alla presenza del direttore generale dell’azienda sanitaria, dottor Massimo Veglio, del responsabile sanitario Mario Traina e del direttore amministrativo Gianfranco Cassissa.



Un racconto che prende forma con le parole del dottor Fulvio Pomero, responsabile della Medicina Interna del "San Lazzaro". "Come ben noto, purtroppo, la risposta ospedaliera a questa malattia impone una netta divisione tra un mondo 'infetto' all’interno del reparto e quello non 'infetto' appena al di fuori. Un bisogno di divisione, di segregazione addirittura, la cui triste conseguenza è la distanza e la mancanza di comunicazione tra i degenti e loro congiunti, tenuti al di fuori dell’ospedale. Ma che è anche alla base dei problemi di comunicazione tra i medici operanti all’interno di questo spazio e quelli al di fuori, vista anche la necessità di limitare al massimo i passaggi tra le due zone dell’ospedale e di non sprecare gli scarsi dispositivi di protezione a nostra disposizione".



Due "fratture comunicative", per usare le parole del dottor Pomero, cui ad Alba è stato possibile ovviare almeno in parte grazie al provvidenziale ausilio della tecnologia, ma anche alla disponibilità di alcuni medici che, pur non coinvolti direttamente nell’assistenza ai pazienti, si sono messi a disposizione di una zona Covid arrivata a contare un centinaio di pazienti (74 quelli ricoverati in questo momento, cui si aggiungono i 52 degenti a Verduno, sempre secondo il dato odierno) con l’obiettivo di ripristinare la comunicazione tra questi mondi, altrimenti separati dal virus.



"In questo senso – ha spiegato Pomero – hanno avuto un ruolo fondamentale i totem per la telemedicina recentemente donati all’Asl dalla Fondazione Nuovo Ospedale. Strumentazioni avanzate che permettono una comunicazione efficace tra interno ed esterno, tra la zona cosiddetta 'sporca' e quella 'pulita’, riducendo sensibilmente il bisogno di entrare e uscire dalla prima. Presidi rivelatisi di grande utilità e per i quali, anche dei colleghi, ringrazio la Fondazione che ce ne ha fatto dono".



Sempre dalla onlus albese e braidese, ma anche dalla Wind e dalla Croce Rossa, sono intanto arrivati i numerosi tablet e smartphone che all’interno dei reparti hanno invece consentito di stabilire costanti comunicazioni tra i degenti – specie quelli più anziani, spesso sprovvisti di un proprio apparecchio idoneo oppure poco abili nelle videochiamate - e i loro parenti a casa, consentendo di poter ripristinare "un ponte tra il paziente e i propri cari".



Alle relazioni coi parenti, ad aggiornarli quotidianamente sulle condizioni dei loro congiunti e a farli sentire meno distanti nonostante la forzata condizione di segregazione cui i malati sono purtroppo costretti è stato invece il team che l’Asl Cn2 ha messo in campo grazie all’iniziativa della dottoressa Elisa Colombi, responsabile della Neuropsichiatria Infantile del "San Lazzaro", e di altre tre colleghe che nel pieno dell’emergenza hanno dato la propria disponibilità a prendere in mano questo importante aspetto della risposta di cura offerta dall’ospedale.



"Circa un mese fa – spiega la dottoressa – abbiamo iniziato ad affiancare i medici nella gestione della comunicazione in uscita, verso i familiari. I colleghi al lavoro in reparto hanno proseguito a dare le informazioni di maggiore delicatezza e gravità clinica. Noi, alternandoci di modo da garantire la necessaria continuità, ci siamo fatto carico di offrire ai parenti un quotidiano contatto e aggiornamento dal reparto. Ogni giorno partecipiamo al passaggio di consegne tra medici e infermieri, condividendo le informazioni sulle condizioni dei pazienti ricoverati. Apprese quelle, ci spostiamo in uno spazio a parte, specifico e dedicato alla comunicazione, dal quale contattiamo telefonicamente i familiari di tutti i degenti. Loro lo sanno e ormai aspettano la nostra chiamata, che diventa fondamentale in quei casi nei quali non sia possibile un contatto diretto coi pazienti dal reparto".



Una comunicazione che ha diverse valenze. Ancora Colombi: "La prima è quella di 'esserci', di far passare il concetto che l’ospedale c’è, che anche il familiare è in qualche modo nella mente dell’ospedale. Li informiamo sullo stato di salute del loro caro e diamo loro le informazioni che ci chiedono. C’è una parte di informazione e una di ascolto, ovviamente legata anche al fatto che a seconda dei casi ci sono situazioni che sono stabili, altre che purtroppo si aggravano, altre che fortunatamente migliorano. Ma questo contatto quotidiano consente di ovviare almeno in parte a quel senso di impotenza e di mancato controllo della situazione che chi rimane a casa, tenuto fuori dal reparto, fatalmente accusa"



Un’altro aspetto rilevante di questa comunicazione è il rapporto che nasce tra parenti e medici: "Tanti familiari hanno dimostrato una grossa capacità di resilienza. Ci chiedono di riferire ai medici che sono loro vicini, che li ringraziano e li sostengono: si instaura una comunione di forza molto sentita anche da chi, questa battaglia, la sta combattendo su un altro fronte".



Una speciale attenzione all’umanità delle cure salutata con comprensibile orgoglio dal direttore Veglio: "Pur in un momento di forte emergenza, di grande ansia per la sfida che ci sta toccando, è stato possibile mantenere alta l’attenzione su aspetti che solo apparentemente possono sembrare collaterali. Questo è stato possibile perché anche le persone non direttamente coinvolte nell’assistenza ai pazienti hanno voluto dare un importante contributo, dando vita a un’esperienza di cui dovremo faremo tesoro anche superato questo momento".