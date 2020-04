Negli ospedali della Granda la protesta silenziosa di medici e infermieri: "Stufi di essere chiamati angeli" (FOTO)

Da "Ieri aggressioni, oggi eroi" a "Con l’eroismo non si arriva alla fine del mese". Sono alcuni degli slogan che questa mattina hanno accompagnato il flash mob inscenato dai medici e infermieri che hanno scelto di aderire alla protesta indetta dalla segreterie regionali e provinciali di Fp Cgil, Uil Fpl e dalla sigla Cgil che rappresenta medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale.



Una manifestazione che ha coinvolto anche numerosi operatori della sanità impegnati nelle strutture ospedaliere e assistenziali della Granda, dove però, anche nel rispetto del divieto di assembramento imposto dal Governo, i sit-in andati in scena nel capoluogo regionale (qui il nostro servizio da Torino) hanno lasciato il posto a momenti di protesta vissuti dagli operatori nei singoli reparti.



Comuni comunque le ragioni della rivendicazione, finalizzata ad accendere un faro su quello che le sigle regionali del settore hanno stigmatizzato come "il silenzio assordante della Regione". Un riferimento alle lacune che la gestione dell’emergenza avrebbe accusato con riguardo al tema della sicurezza degli operatori, messa a rischio dalla mancanza di idonei dispositivi di sicurezza per tutti i lavoratori in prima linea nella lotta Covid e ora dalla richiesta di test sierologici da effettuare a tutto il personale, sintomatici e asintomatici, in servizio in ospedali, Rsa e istituti di cura.



Mancanze che si estenderebbero poi al tema delle assunzioni, che le due sigle sindacali chiedono vengano effettuate nel numero promesso dalla Regione, come anche alle risorse economiche aggiuntive per l’incentivazione del personale.



"Oggi siamo tutti eroi o angeli, ma abbiamo bisogno che si ragioni concretamente sulle misure che la sanità pubblica deve finalmente mettere in campo per garantire la piena sicurezza del lavoro di chi in questo momento sta rischiando la propria vita per il paese", dice Giovanni La Motta, segretario generale Uil Fpl Cuneo, che come dipendente dell’Asl Cn2 in questi giorni è impegnato come coordinatore infermieristico presso la casa di riposo di Govone, nel Roero, tra le Rsa della Granda investite dall’emergenza Covid.



"Nei reparti ospedalieri come nelle Rsa del territorio stiamo lavorando con enormi sacrifici, a rischio della salute nostra e delle nostre famiglie, con livelli di stress altissimo. Ma questo impegno deve trovare riscontri in una maggiore considerazione sui fronti della sicurezza come anche in quello economico, non dobbiamo vergognarci a dirlo".



Un appello che i sanitari aderenti alla protesta rivolgono alla Giunta regionale come alle stesse aziende sanitarie. "Solo pochi giorni fa la Regione ha annunciato di aver reperito 55 milioni di euro di risorse aggiuntive da destinare a medici e infermieri. E che al contempo si stanno mettendo in campo gli accertamenti sierologici, fondamentali per poter proseguire il nostro lavoro in piena sicurezza. E’ un impegno importante, rispetto al quale come segretario provinciale Uil Fpl ringrazio l’assessore regionale Icardi, come devo ringraziare il direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio per il sostegno che non ha fatto mancare al personale della mia azienda sanitaria. Attendiamo fiduciosi che questi annunci, tanto attesi, diventino misure concrete a premiare l’abnegazione di tanti lavoratori che in questi mesi non hanno fatto mancare il loro impegno per uscire tutti insieme da questa terribile emergenza".