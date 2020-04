Non solo medici ed infermieri negli ospedali, gli eroi del Coronavirus combattono anche in altre corsie

Non sono in prima pagina o nei talk show televisivi, ma insieme ai valorosi medici ed infermieri che combattono il Coronavirus, c’è un esercito di militi ignoti che resta in trincea per regalarci uno spiraglio di normalità.

Lavorare al tempo del Covid-19 non è semplice per cassiere, camionisti, farmacisti, tabaccai, panettieri, edicolanti. Decreto dopo decreto, loro sono quotidianamente in corsia malgrado tutto. L’emergenza sanitaria non ferma nemmeno gli autisti dei mezzi pubblici, operatori ecologici e cantonieri, Forze dell’ordine, pompieri, vigili. E migliaia di altre donne e uomini meravigliosi, che garantiscono la tenuta dei servizi essenziali. Tra questi, anche i giornalisti.

L’informazione è fondamentale anche nell’era della pandemia e l’intera filiera editoriale sta continuando a lavorare per assicurare un momento di luce in questo periodo buio. Diceva Alberto Moravia: “ Quando le informazioni mancano, le voci crescono”. Oggi possiamo capire fino in fondo il senso della sua osservazione. Quante voci stonate, confuse, false, allarmistiche, medioevali, si sono levate tra la gente che, invece di nutrirsi di notizie vere, si affida al passaparola dei social.